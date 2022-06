Ghana: Serie A - Sassuolo aussi veut Felix Afena-Gyan

Lecce et Salernitana ont contacté la Roma pour le transfert de Felix Afena-Gyan. Ils ne sont pas les seuls sur le coup, Sassuolo y est aussi.

L'international ghanéen est de plus en plus convoité sur le mercato estival italien de cette année. Après la Lupi et les Granata, une autre équipe du Calcio s'intéresse à l'attaquant de 19 ans. Il s'agit des Neroverdi qui ont entamé les négociations avec l'Olimpico.

Afena-Gyan a disputé 19 matchs avec l'AS Roma de José Mourinho en 2021-22, marquant 2 buts au passage. Il a marqué un but et délivré une passe décisive avec les Black Stars ce mois-ci, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023.