Gabon: KOULA-MOUTOU - La croix rouge vient en aide à une famille vulnérable

Les volontaires de la Croix rouge Ogooué-Lolo contribuent au rétablissement des liens de familles, l'assistance et le soutien aux familles vulnérables. Le dimanche 12 juin, ils ont fait un don à une famille en difficulté dans l'un des quartiers de la commune de Koula-Moutou.

Au-delà de l'assistance, la Croix rouge logovéene dans son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, fait aujourd'hui, le développement à travers des projets et programme d'assistance humanitaire et résilience.

C'est dans cette optique que le premier volontaire Wulfranck-Mombo, Président de la Croix rouge de l'Ogooué-Lolo et d'autres volontaires se sont rendus au quartier four derrière l'école catholique garçons pour effectuer la remise d'un kit alimentaire complet. Il s'agit d'huile, savons, riz, boîtes de conserves, sucre et lait...à une famille vulnérable.

Pour le président, il n'existe pas de petit don. Chaque don est important et sera utile afin que les bénévoles puissent soutenir ceux qui en ont le plus besoin. La Croix-Rouge gabonaise reste sensible aux préoccupations des populations. Ce type d'action relève des missions en tant que partenaire au développement.