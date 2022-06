Gabon: "Prix jeunes talents du rire" - Une ambition pour Omar Defunzu qui fera école

L'humoriste gabonais Omar Defunzu et Manager général de Net Focus est de ceux qui affirme haut et fort que "Notre meilleur pétrole, c'est notre culture". Il a officiellement lancé la première édition du Prix "Jeunes talents du rire" ce samedi 11 juin à Libreville. Le Musée national des Arts, Rites et Tradition du Gabon a servi de cadre pour cet événement qui participe à promouvoir les jeunes humoristes gabonais, non seulement sur l'échelle nationale, mais surtout, internationale.

C'est au cours d'une conférence de presse que le Manager Général de Net Focus, Omar Defunzu, a officiellement procédé au lancement de la première édition du "Prix jeunes talents du rire". C'est au total 16/150 qui ont été retenus pour la finale. L'humoriste gabonais ambitionne promouvoir les jeunes qui eux aussi ont la passion pour l'humour. "Je me rapproche de 30 années de carrière et mon rôle est de pouvoir accompagner les jeunes, les motiver et les encourager à suivre ce métier qui nourrit son homme" dira t-il.

Devant les professionnels des médias, l'humoriste gabonais connu sur l'échelle internationale fait savoir que "ce prix se donne pour mission de favoriser l'émergence de nouveaux talents de l'humour en distinguant, chaque année, un jeune humoriste". Aussi, voudrait-il que ces jeunes fassent de l'humour, leur métier, qu'ils gagnent leur vie à travers cette profession. Ces jeunes, selon Omar Defunzu, seront non seulement accompagnés, formés, mais surtout promus et mis sous les feux de projecteur dont l'objectif à terme, assurer la relève de l'humour au Gabon.

Décodeur Mystik, Méyé la Panthère, Aude Caren et bien d'autres finalistes à ce "prix jeunes talents du rire", ont dit du bien de ce programme. Pour le premier (Décodeur Mystik), ce prix est un lieu où il va davantage apprendre, acquérir plus d'expérience et de techniques pour s"améliorer. Méyé la Panthère estime que c'est une initiative louable, car permettant aux jeunes de se mouvoir dans ce qu'ils aiment. Aude Caren quant à elle, découvre une vraie passion qui la tient par la main et l'entraine dans un univers du bonheur.

Il faut noter que le vainqueur du "Prix Jeunes talents du rire", recevra une enveloppe d'une valeur d' 1 million de francs CFA, en plus d'une tournée promotionnelle en Afrique et ailleurs. Le souhait du promoteur du "Prix Jeunes talents du rire", c'est que ce programme soit perpétué dans les 9 provinces du pays. Pour l'humoriste Omar Defunzu, la culture doit avoir une place de choix au sein de la société gabonaise. "Notre meilleur pétrole, c'est notre culture" affirme t-il, comme pour appeler le gouvernement via le ministère de la Culture à "mettre tous ses organes" pour que vive l'humour au Gabon.