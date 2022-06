Somalie: Conflit de cultures, urgence de la sécheresse et insécurité parmi les principaux défis du nouveau gouvernement

Mogadiscio — " Dans tout le pays, les Somaliens sont très optimistes. Après tout, ces élections n'ont pas été exemptes de difficultés." C'est ainsi que commence l'entretien téléphonique que l'Agence Fides a eu avec le professeur Ali Abdullahi Warsame, ancien ministre de la Santé et de l'Environnement de l'État somalien du Puntland, au sujet de l'installation du nouveau gouvernement dans le pays (voir Agence Fides 9/6/2022).

C'était un jour historique pour la Somalie. Il y a eu l'inauguration du nouveau président Hassan Sheikh Mohamud, qui a été élu le 15 mai 2022. Dans les semaines à venir, il nommera un premier ministre qui mettra en place le reste du gouvernement, le bras exécutif du gouvernement.

"Au cours des deux dernières années, le pays a traversé un processus de transition. Les élections ont été retardées", poursuit M. Warsame, qui est également président du conseil de l'Athénée de l'université d'Addoun. Il a fallu environ deux ans pour en arriver là. Cependant, ces élections se sont terminées de manière très pacifique et la transition s'est faite en douceur. Mohamud est la seule personne à avoir été élue deux fois à la présidence de la Somalie. C'est une personne très expérimentée, très qualifiée et nous pensons qu'il peut conduire la nation vers la stabilité, la paix et le développement.

Parmi les nombreux défis que le nouveau gouvernement devra relever figure la grave sécheresse qui touche l'ensemble du pays. La saison des pluies a échoué pendant deux ans et cette année encore, les pluies ont échoué. La vie des gens, qui dépendent tellement du bétail et des animaux, est en danger. Le bétail, l'élevage, constituent l'épine dorsale économique de notre nation, plus de 70 % de nos revenus", souligne le professeur Warsame.

En raison de l'impact du changement climatique, le pays connaît une malnutrition grave et sévère, en particulier chez les enfants, les femmes allaitantes et les groupes les plus marginalisés de la société, notamment les éleveurs et les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

"Un autre défi majeur auquel est confronté le gouvernement somalien est la question de la sécurité. Les forces d'Al Shabab contrôlent toujours une grande partie du pays, notamment dans le sud. La question du Somaliland, qui a déclaré son indépendance depuis le début de la guerre civile en Somalie en 1991, est une autre pierre d'achoppement à surmonter. Les Somaliens pensent qu'elle fait partie de la Somalie. Par conséquent, des négociations pacifiques entre la Somalie et le Somaliland sont nécessaires de toute urgence."

"Sur le plan régional, faisant partie de la grande région de la Corne de l'Afrique, nous partageons tous les problèmes rencontrés par le reste de la région, l'un des principaux étant l'instabilité en Éthiopie et aussi la sécheresse dans l'est du Kenya. L'Éthiopie est une nation très importante pour nous. C'est une nation voisine. L'un de ses États régionaux sur une base ethnique est d'origine somalienne. Le conflit qui a débuté l'année dernière a créé beaucoup d'incertitude dans toute la région et nous attendons tous une résolution pacifique de la question, en espérant voir bientôt des négociations pacifiques entre les Tigres et le gouvernement fédéral éthiopien. Au Kenya, il y aura bientôt des élections, et là aussi, nous espérons que la transition du pouvoir se fera en douceur et que les élections seront pacifiques. Tout ce qui se passe dans la région se répercute sur notre sécurité économique et notre bien-être."

Parlant ensuite de la crise ukrainienne, le professeur Warsame souligne comment la Somalie est également touchée. "Nous sommes très préoccupés par cette situation qui nous a déjà durement touchés économiquement. Comme de nombreux autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient, la Somalie importe 80 % des céréales dont elle a besoin de l'Ukraine et de la Russie. Dont 50% en provenance d'Ukraine. En conséquence, le prix du blé a fortement augmenté. Nous partageons également la souffrance des personnes innocentes qui s'y trouvent. Nous avons des souvenirs de la guerre et nous comprenons bien ce que cela signifie de fuir son propre pays et d'être un réfugié dans d'autres pays du monde."

Abordant ensuite la question de la culture, le professeur d'université souligne l'importance de la culture dans la vie des Somaliens. "La culture unit les gens, par la culture nous pouvons créer la paix et la stabilité parce que la culture réduit le fossé entre les esprits des gens et les différentes façons de penser. Elle peut rapprocher les perceptions et contribuer à l'idée d'un monde unique, pacifique et meilleur à vivre. Je pense que c'est un domaine négligé, même dans le milieu universitaire. Notre université se concentre sur ce sujet et souhaite créer des canaux et des connexions avec d'autres institutions internationales sur cette question, qu'il s'agisse d'universités, d'instituts de recherche ou d'autres organisations. Ce que nous voyons maintenant dans le monde est un grand conflit de cultures. Quand une culture s'effondre, il y a un conflit. Ainsi, parler de paix et de stabilité durables et œuvrer dans ce sens revient essentiellement à parler de culture et de respect mutuel entre les cultures".