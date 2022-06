Sénégal: Macky Sall - "L'école de la Marine nationale est un creuset d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques"

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a inauguré, lundi, l'Ecole de la Marine nationale (EMAN), un creuset d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques pour les métiers de la mer, selon lui.

Le chef de l'Etat en a coupé le ruban et dévoilé la plaque inaugurale, peu après son arrivée dans les bâtiments de l'EMAN, construite dans les locaux du Camp militaire Général Mountaga Diallo, à Bel Air. Il était accompagné du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, et d'autorités militaires.

Endroit ne saurait être plus indiqué que le camp Général Mountaga Diallo pour abriter cette école, a rappelé Macky Sall, en allusion à la position géographique de ce camp militaire.

Le chef de l'Etat a notamment invité les autorités de l'Ecole nationale de la marine à "s'inscrire" dans la dynamique des métiers devant accompagner les découvertes et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières en offshore.

Dans cette perspective, il a indiqué que "le rôle des gens de mer s'accroît et se complexifie", évoquant la découverte des ressources pétrolières et gazières, la pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN) et les trafics en tout genre.

"J'ai tenu à la montée en puissance de notre marine nationale, composante essentielle de notre système de défense", a poursuivi Macky Sall.

Il a également invité les stagiaires à "cultiver" les valeurs qui fondent le corps de la marine, citant "la rigueur, la détermination, l'endurance et la disponibilité".

L'EMAN, construite selon les normes internationales et dotée d'équipements modernes, aura "pour mission d'assurer la formation militaire, technique, et maritime des marins dans les différentes spécialités de la Marine nationale", a expliqué le contre-amiral Oumar Wade, chef d'Etat-major de la marine nationale, évoquant un outil de défense crédible et moderne.