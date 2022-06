Congo-Brazzaville: Santé - La Munamec s'active pour l'amélioration des conditions des médecins congolais

L'assemblée générale de la Mutuelle nationale des médecins du Congo (Munamec) s'est tenue, le 11 juin à Brazzaville, réunissant principalement les praticiens de Pointe-Noire et de la capitale. Les mutualistes entendent œuvrer en faveur de la solidarité, le social, la valorisation de la profession, l'intégration des médecins de la diaspora. Créée en août 2016 dans la ville océane, après la fusion des mutuelles de Brazzaville et Pointe-Noire, la Munamec milite pour l'amélioration des conditions sociales et professionnelles de ses membres.

Son président national, le Dr Jacques Silou Massamba, a salué à ce propos un " éveil collectif du corps médical congolais ". Au pire de la pandémie de la covid-19, a-t-il dit, la mutuelle a assisté les médecins infectés ainsi que les familles des médecins morts du virus. L'activité des praticiens de la santé s'inscrit dans le cadre de la solidarité, de la confraternité et la cohésion entre les médecins qui forment un corps. Le but de la Munamec, a précisé son président, est de sortir les médecins de leur isolement et de la précarité.

" Notre mutuelle a besoin aussi de nouer des partenariats afin d'aider les médecins à se procurer de moyens roulants, de mener des plaidoyers auprès des structures de logements pour permettre aux professionnels de la santé d'acquérir des maisons décentes... Un autre combat est celui d'attirer les médecins congolais de la diaspora à venir s'installer dans leur pays ", a lancé le Dr Jacques Silou Massamba.

Il existe au Congo plusieurs organisations des médecins comme l'Ordre des médecins et le Syndicat national des médecins. La mutuelle s'engage à relever les défis du secteur de la santé du pays, notamment le quotidien des professionnels de la santé, les conditions de travail et l'amélioration du plateau technique ainsi que le professionnalisme des praticiens.

Le président de la Munamec Pointe-Noire, le Dr Firmin Bossali, a laissé entendre: " Nous avons créé l'assurance maladie interne pour permettre aux médecins d'être couverts pour une assurance maladie. La mutuelle soutient également les médecins en cas de perte d'emploi, dans la création de leurs cliniques et autres entreprises, ainsi qu'en cas de conflit professionnel. L'objectif de la mutuelle est de couvrir l'ensemble du pays, car nos adhérents sont de Pointe-Noire, Dolisie, Mossendjo, Nkayi, Madingou. Nous partageons des informations entre nous, y compris avec les médecins congolais de la diaspora ". Notons que la Munamec collabore avec d'autres sociétés des services, à l'instar de la société de téléphonie mobile MTN-Congo. Ce partenariat vise à promouvoir la téléconsultation médicale, à rapprocher la clinique des malades.