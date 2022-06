Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Le PCT Ile Mbamou en ordre de bataille

Le Conseil du comité du Parti congolais du travail (PCT) du district de l'Ile Mbamou a présenté, le 11 juin au village Kintengué, ses candidats investis aux élections législatives et locales des 4 et 10 juillet prochains. Ils se sont tous engagés à porter haut l'étendard du parti afin de conserver les sièges.

Les candidats investis à l'Ile Mbamou ont été présentés aux quatre-vingt-quinze présidents des sections du PCT qui composent ce district, devant une foule de partisans. Ils sont au total six candidats choisis pour les deux scrutins. Aux législatives, le parti a désigné un binôme de femmes, à savoir Ester Ahissou Ngayama, comme candidate titulaire, et Solange Bango Longuélé, en qualité de candidate suppléante.

Aux élections locales, par contre, le PCT a investi une liste de quatre candidats dont Ester Ahissou Ngayama est tête de liste. Elle a pour colistiers Simplice Clotaire Bolebola, Bidel Adiki Nianga Elenga et Valentine Ngaleboni.

Dans son mot de circonstance, la candidate à la députation a fait savoir que l'Ile Mbamou est acquise au PCT et doit rester sa citadelle imprenable. Elle a ainsi appelé à une forte mobilisation des membres de ce parti afin d'élire les candidats retenus dès le premier tour du scrutin.

" Les dés sont déjà jetés et l'investiture de ce jour augure un meilleur départ pour le parti sur l'ensemble de l'Ile Mbamou, car nous sommes en train de réorganiser les troupes pour gagner dès le premier tour. L'Ile Mbamou est un enjeu politique important pour le PCT et une nécessité pour le président de la République. La mission nous a été donc donnée de mettre nos troupes en ordre de bataille pour garantir les sièges ", a souligné Esther Ahissou Gayama.

En sa qualité de secrétaire permanente du PCT, chargée de la Condition féminine, de l'Enfance et de la Famille, la candidate investie a profité de l'occasion pour échanger avec les présidents des sections à propos de la vie du parti sur l'Ile, après des soubresauts depuis le décès inopiné de son président fédéral, André Nianga Elenga.

Ainsi, avec autorité et fermeté, elle a recadré les choses et annoncé que le moment venu le parti organisera une campagne spéciale pour restructurer les instances de base et intermédiaires dans tout le district afin qu'il vive dignement et en harmonie.

Esther Ahissou Gayma a appelé l'ensemble des militants et sympathisants à la cohésion et à se mobiliser autour des candidats investis afin de créer un vrai socle dans le but de porter encore plus haut l'étendard du PCT sur l'Ile.

Rappelons que le Conseil du comité PCT de l'Ile Mbamou a pour président par intérim Joseph Offounga.