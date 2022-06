Afrique: Diagnostic et traitement du VIH pédiatrique - Evaluation de l'engagement des leaders religieux par Caritas Internationalis

Un atelier organisé récemment par Caritas Internationalis au centre d'accueil Caritas, à Kinshasa/Gombe, a réuni la conseillère VIH-sida à la Caritas Internationalis, un consultant-évaluateur externe du projet Grail/Onusida et les représentants des Caritas nationales de la République démocratique du Congo (RDC), de la Côte-d'Ivoire et du Nigeria.

Les participants ont évalué, au cours de l'atelier, le projet Grail (Galvanizing Religious Actors for Better Identification and Linkage to Pediatric HIV) pour la RDC, la Côte-d'Ivoire et le Nigeria. Ils ont aussi fait une revue des propositions pour la pré-conférence et la conférence internationale sur le VIH-sida. Il a été aussi question pour eux de mettre en exergue la visibilité du projet de Caritas Internationalis et de ressortir les orientations pour la confection d'un modèle de manuel de formation,

Au terme de cet atelier, il a été formulé des recommandations pour la réussite du projet Grail, tout en comptant sur l'efficacité de la communication dans la transmission des messages. Il s'agit notamment de faire la séparation entre les données de la campagne et celles des activités routinières lors de la collecte des données ; d'utiliser ces données pour soutenir les efforts de plaidoyer pour la disponibilité des intrants VIH ; de rechercher d'autres partenaires pour le soutien complémentaire au projet Grail.

En outre, il a été aussi recommandé de saisir toutes les opportunités de rassemblement pour les activités de sensibilisation au VIH pédiatrique ; de renforcer l'implication des leaders religieux et leur collaboration dans la mise en œuvre dudit projet ; de pérenniser ses actions pour une exécution à long terme ; de collecter les données d'autres maladies de l'enfance en annexe pour les recherches et plaidoyers futurs.

La clôture de cet atelier a été présidée par le secrétaire exécutif de la Caritas Congo, Boniface Nakwagelewi ata Deagbo qui a félicité les participants pour leur assiduité aux travaux. Il a, par ailleurs, remercié les organisateurs pour le choix porté à sa structure afin d'accueillir cette session, indiquant que son institution est " une organisation apprenante ". Pour ce faire, a-t-il dit, on s'évalue afin de consolider les points positifs et faire des points négatifs un plan d'amélioration. Boniface Nakwagelewi ata Deagbo a ensuite indiqué que le projet Grail s'inscrit dans la vision de la Caritas, avec son " option préférentielle pour les pauvres ", les gens mis à l'écart, les marginalisés, les oubliés, tout comme les enfants souffrant du sida.