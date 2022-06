Congo-Brazzaville: Foire - Première édition du Salon international africain de Paris Nord Villepinte

Près de 50 000 visiteurs sont attendus à Paris Nord Villepinte, pour vivre au premier Salon international africain ( FIA), " le réveil du génie qui sommeille chez les Africains et la valorisation de leur savoir-faire ". Initié également sous la dénomination de La FIA, Foire internationale africaine, le salon se tiendra du 22 au 26 juin. Il est conçu pour ramener une dimension humaine dans un monde où l'e-commerce connaît un essor considérable et aura pour objectif de favoriser la rencontre et l'échange entre talents non-visibles et amateurs d'une production africaine foisonnante, permettant les retrouvailles entre producteurs, fabricants, créateurs, répartis sur plusieurs centaines de stands.

Mettant en avant le savoir-faire africain, les visiteurs auront l'opportunité de s'imprégner de la créativité des exposants grâce à une galerie d'art et une série de stands consacrés à la mode, aux cosmétiques, à la gastronomie et au voyage. Ce rendez-vous sera également l'occasion d'exposer au monde l'expertise des professionnels issus du continent via des espaces dédiés aux énergies renouvelables ou encore aux banques et aux assurances.

"Nous sommes très fiers de présenter cette première édition de LA FIA qui sera d'une envergure inédite et incarnera la vitrine de ce que l'Afrique fait de mieux. 800 stands sont prévus et nous attendons une vingtaine de pavillons d'États africains", a affirmé Maximilien Mahougnon Edgard, membre du comité d'organisation de LA FIA, d'origine béninoise, et professionnel dans le domaine de l'événementiel depuis près de vingt-cinq ans.

Parmi les conférenciers, des personnalités telles que Harry Roselmack: les enjeux du vivre ensemble ; Tendresse Bouenissa : les clés pour lancer son projet, ou Christine Regis : l'univers des cheveux afro. Une conférence de presse est également prévue au Pavillon Sport à l'occasion de la prochaine coupe du monde au Qatar.