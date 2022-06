Congo-Brazzaville: Santé - Le pays s'emploie à atteindre l'autosuffisance en sang

A la faveur de la Journée mondiale du donneur de sang, le gouvernement congolais a rendu publique, à travers le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, une déclaration dans laquelle il a relevé que le pays est encore loin de l'objectif de l'autosuffisance avec 100% de dons de sang volontaires et bénévoles.

En dépit des progrès considérables en matière du nombre de dons collectés et de sécurité transfusionnelle, a dit le ministre Gilbert Mokoki, le Congo peine à atteindre l'objectif de l'autosuffisance de ces dons. Ainsi a-t-il poursuivi, le gouvernement continue de créer les conditions pour améliorer la qualité de l'offre de service transfusionnelle et d'accompagner le monde associatif qui œuvre dans la promotion du don de sang volontaire et bénévole.

A cet effet, le ministre a tenu à remercier, au nom du gouvernement, les héros donneurs de sang réguliers qui sont des personnes exceptionnelles ; car leur geste, libre et désintéressé, est un acte d'amour qui ne vise qu'à sauver la vie de ceux qui, à un moment de leur existence, ne peuvent survivre que grâce à une transfusion sanguine.

Ainsi, Gilbert Mokoki a appelé les Congolais à créer une chaîne de solidarité autour du don de sang en prenant l'engagement de devenir donneurs volontaires et bénévoles, et qu'ils rejoignent le mouvement des donneurs réguliers pour continuer à sauver des vies.

Dans le même ordre d'idées, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de la Population, convie l'ensemble de la communauté nationale à s'approprier le slogan de cette année, à savoir " Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies ".

Le ministre a rappelé que la disponibilité du sang et des produits sanguins permet de sauver des vies dans toutes sortes de circonstances cliniques nécessitant une transfusion sanguine. C'est le cas des femmes qui perdent du sang lors de l'accouchement, des enfants qui souffrent d'anémie sévère, des patients qui souffrent des maladies comme la drépanocytose et bien d'autres pathologies du sang, des victimes des accidents de la voie publique et des catastrophes ainsi que des malades qui attendent une intervention chirurgicale.

Par ailleurs, Gilbert Mokoki a noté qu'il est de la responsabilité de tous de prendre l'engagement aujourd'hui à donner son sang tout au long de l'année. Seul l'engagement d'un grand nombre, a-t-il conclu, permettra d'atteindre l'objectif " 100% de don volontaire non rémunéré " à l'horizon 2024.