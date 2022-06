Congo-Brazzaville: Centrale hydroélectrique de Kakobola - La fin des travaux annoncée d'ici à avril 2023

Les villes de Kikwit, Gungu et Idiofa devraient être effectivement alimentées en électricité produite par la centrale de Kakobola, dans plus ou moins dix mois. Une lueur d'espoir pour les habitants des villes de Kikwit, Gungu et Idiofa, dans le Kwilu. Le projet de la construction de la centrale hydroélectrique de Kakobola, récemment relancé, bénéficie d'une attention particulière au sommet de l'Etat. Le président de la République, Félix -Antoine Tshisekedi, et le gouvernement ont décidé de faire avancer le dossier pour résoudre définitivement l'épineux problème d'électricité dans cette partie du pays.

Selon le compte-rendu de la cinquante-septième réunion du conseil des ministres, les trois villes devraient être effectivement alimentées en électricité produite par la centrale de Kakobola avant la fin du mois d'avril 2023. Pour concrétiser cet engagement, plusieurs actes importants ont été posés tant au sommet de l'Etat que dans les différents ministères concernés par ce dossier.

Le premier acte a été accompli au niveau de la présidence avec les efforts consentis dans le sens de la relance de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Inde en vue de finaliser les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Une mission diligentée par le chef de l'Etat en Inde a pu obtenir du gouvernement de ce pays le règlement heureux du dossier de la construction des lignes et réseaux de distribution de la centrale.

Le deuxième acte concerne la volonté affichée du gouvernement pour le financement des travaux restants. A cet effet, le ministre des Finances a été instruit de débloquer les fonds nécessaires correspondant à la contrepartie de la République démocratique du Congo à ce projet et à examiner, avec tous ses services, les possibilités d'accorder toutes les facilités au contractant indien.

Enfin, le ministre des Ressources hydrauliques et Electricité a été chargé d'inspecter et d'évaluer l'état d'avancement des travaux de construction de la centrale de Kakobola et d'en assurer un suivi efficace pour leur achèvement dans le délai annoncé.