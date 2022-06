Congo-Kinshasa: L'ONG DYNAFFUS collecte des fonds et des biens pour les familles des militaires

L'association " Dynamique des femmes fortes de l'Union sacrée " (DYNAFFUS) a procédé ce lundi 13 juin à Kinshasa une collecte des fonds et des biens pour les familles des militaires engagés au front.

Cette collecte, qui a commencé au niveau du Palais du peuple sur le boulevard Triomphal, s'étendra jusqu'au 16 de ce mois, puis à travers différents carrefours de la ville-province de Kinshasa.

Elle vise à collecter un dollar ou plus par personne, ainsi que différents biens en nature.

" Les FARDC au front, nous dans leurs familles " est le thème de cette action qu'elles comptent poursuivre dans les provinces.

L'un des membres du comité des femmes fortes, Ernestine Nyoka Kahiba, appelle à la mobilisation générale pour la réussite de cette action :

" Nos FARDC sont au front, nos FARDC sont des vaillants soldats, nos FARDC se battent pour que pas un seul centimètre de la République ne soit pris. Nos FARDC se battent pour sécuriser et les personnes et les biens et le territoire ; pour que rien ne puisse nous échapper. Alors à nous le peuple congolais de manifester notre attachement, notre soutien à ces FARDC, de les encourager pour mieux faire. Et je pense pour mieux faire, nous devons nous, eux sont au front, leurs familles sont ici, on va dire un peu en détresse, que chacun amène un dollar ou plus pour contribuer à ce que la cagnotte soit dans leurs familles".