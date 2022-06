Soudan: Plus de 100 morts dans des violences au Darfour

Les violences entre communautés continuent dans le Darfour, au Soudan. De nouveaux affrontements entre pasteurs nomades et agriculteurs africains autour du massif du Jebel Moon ont fait au moins 117 morts depuis une semaine, selon un chef communautaire local. Le cycle meurtrier de représailles et de contre-représailles entre groupes d'autodéfense a donc tué plus d'une centaine de villageois en une semaine. C'est le terrible bilan dressé ce lundi 13 juin par un responsable du HCR et un chef tribal de la localité de Kulbus, au nord du massif du Jebel Moon, dans le Darfour oriental.

Tout aurait commencé en début de semaine dernière par l'attaque d'un groupe de nomades des tribus arabes au cours de laquelle un homme serait mort. La coordination des nomades de la région a expliqué avoir poursuivi les assaillants, ce qui aurait dégénéré en de nouveaux affrontements meurtriers les jours suivants. En tout, une quinzaine de villages auraient été brûlés.

Des combats très violents ont repris dans le Darfour ces derniers mois, sans que les renforts armés envoyés de Khartoum ne puissent les contenir pour l'instant. En jeu se trouve le contrôle de terres et de pâturages, et surtout de points d'eau, dans ce territoire désert, où les populations ont été déplacées de force depuis vingt ans.

Le chef de la mission de l'ONU au Soudan Volker Perthes s'est dit " une nouvelle fois consterné par la violence " et a appelé à " la désescalade ".

Appalled, again, by the violence in Kulbus, West Darfur, with so many deaths. The cycle of violence in Darfur is unacceptable & highlights root causes that must be addressed. I call on community leaders, authorities, armed groups to de-escalate and ensure protection of civilians.