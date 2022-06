Afrique Centrale: Grands Lacs - La 7e réunion des experts du réseau sur la coopération judiciaire ouverte à Kinshasa

Organisée par le ministère de la Justice, en collaboration avec le secrétariat exécutif de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), la septième réunion du Réseau sur la coopération judiciaire pour cet espace s'est ouverte le 13 juin, dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). Elle sera suivie de la deuxième réunion des ministres de la Justice des Etats membres de la CIRGL, après celle tenue à Nairobi, au Kenya, en 2019, avant la pandémie à covid-19.

La ministre d'Etat chargé de la Justice et Garde des sceaux, Rose Mutombo, a indiqué dans sa déclaration de circonstance que le terrorisme, l'extrémisme violent, le blanchiment des capitaux, la traite et le trafic d'êtres humains, des stupéfiants et des armes, les violences sexuelles et celles ayant pour base le genre, l'exploitation illégale des ressources naturelles, les crimes environnementaux et la cybercriminalité sont des crimes internationaux les plus graves auxquels la Région des Grands Lacs est confrontée.

Elle a, en outre, rappelé que la RDC occupe une position géostratégique au cœur de l'Afrique centrale et orientale ainsi que dans la Région des Grands Lacs. Son étendue géographique, ses innombrables ressources naturelles non seulement du sol et du sous-sol mais aussi sa faune, sa flore et sa grande forêt font l'objet de convoitise des groupes criminels organisés.

Rose Mutombo a reconnu que le système judiciaire des Etats de cette région se trouve confronté à plusieurs défis quant aux enquêtes et poursuites des criminels sans compter ceux liés au recouvrement des avoirs illicites.

" Il est évident qu'aucun pays, si puissant et organisé soit-il, ne peut à lui seul combattre avec succès tous ces crimes. C'est pourquoi il est impérieux que les Etats de la sous-région mutualisent leurs efforts dans le cadre de la coopération judiciaire régionale afin d'anéantir cette industrie criminelle qui gangrène notre région en privant les différents groupes criminels de leurs moyens d'action. A cet effet, le partage des informations et le renforcement des capacités des organes de poursuite sont nécessaires ", a assuré la ministre d'Etat.

Elle reste convaincue que les participants à cette réunion vont non seulement saisir cette opportunité pour développer des stratégies communes pour faire face aux défis communs, mais aussi partager les expériences et les bonnes pratiques. " C'est à vous qu'il incombe la responsabilité de proposer des outils et des stratégies à vos ministres respectifs que nous sommes, nous qui avons constitutionnellement reçu la charge de concevoir et de définir la politique criminelle de nos Etats que les autorités des poursuites sont appelées à appliquer. Ces outils et stratégies devront permettre de répondre efficacement aux défis d'enquêtes, d'arrestations, de poursuites, de jugement des auteurs, de confiscation et de recouvrement des avoirs criminels et des produits du crime ", a-t-elle indiqué aux participants.

Pour sa part, le secrétaire exécutif de la CIRGL a indiqué que la réunion de Kinshasa offre une plate-forme pour, entre autres, chercher à harmoniser les législations nationales avec les protocoles de cette organisation sous-régionale et avec les Nations unies, afin de faciliter la coopération internationale en matière pénale, notamment dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition. Joao Samuel Caholo a souligné qu'il sera question de présenter des propositions concrètes qui permettraient à la Cour judiciaire des Grands Lacs de mener à bien son mandat et aux procureurs de la région de coopérer dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Aussi a-t-il poursuivi, cette septième réunion est une occasion pour promouvoir davantage les droits des femmes, notamment en adoptant, ratifiant et nationalisant les normes internationales et régionales visant à mettre fin à la discrimination et à la violence à leur égard, la mise en œuvre du protocole de la CIRGL sur la prévention et la répression des violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants.

Joao Samuel Caholo a invité les experts à se concentrer sur les engagements prioritaires du Réseau de coopération judiciaire des Grands Lacs. " En tant qu'experts régionaux, vous êtes appelés à prendre les mesures décisives nécessaires pour promouvoir et mettre en œuvre des politiques, stratégies et des programmes efficaces en matière de justice transitionnelle et pour améliorer la mise en œuvre des mesures pour faciliter et élargir l'accès à la justice pour les groupes les plus vulnérables de la région", a-t-il laissé entandre.

Notons qu'au cours de cette réunion, il s'agira d'évaluer le progrès accompli dans le traitement des cas de criminalité transfrontalière et la marche à suivre pour relever les défis qui subsistent, en accordant une attention particulière aux cas prioritaires et finaliser les préparatifs de la réunion ministérielle régionale sur le renforcement de la coopération judiciaire, en produisant une liste définitive de mesures concrètes destinées à la renforcer. Il sera aussi question de s'accorder sur un modèle des lignes directrices en matière d'entraide judiciaire dans les affaires pénales utilisables pour leur application au niveau national.