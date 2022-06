Congo-Brazzaville: Les Brazzavillois découvrent " Mon trésor "

Après des semaines d'attente, le public a pu suivre en avant-première, le 11 juin à Canal Olympia Poto-Poto, la nouvelle réalisation de Rodrigue Ngolo intitulée " Mon trésor ". Un travail de longue haleine dont les spectateurs ont salué les efforts. La salle était moyennement remplie et les spectateurs aux aguets, quelques fois blagueurs sur certaines séquences du film " Mon trésor " dont la projection a duré environ 1h 15 mn. Drame romantique, ce film détaille l'histoire de Merlin, un jeune homme vivant dans la précarité, dont la vie bascule dans l'aisance lorsqu'il se met en couple avec Edwige Dechamps, veuve d'un millionnaire français.

Alors que leur relation semble au beau fixe avec l'attente d'un bébé, la réapparition de Natacha, une ex que Merlin n'a jamais oubliée, vient semer le trouble. En réalité, Natacha n'est qu'un pion du meilleur ami de Merlin, Samuel, qui tient à tout prix à l'éloigner de sa femme pour ensuite la récupérer. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Edwige n'est pas aussi innocente et naïve qu'ils se l'imaginent et celle-ci va dévoiler son vrai visage au grand dam de tous, mais surtout de Merlin qui ne s'imaginait pas vivre avec le diable en personne...

A travers ce film, Rodrigue Ngolo souhaite interpeller la société sur la nature et la réalité des relations que chacun entretient. Le plus souvent, on dit s'aimer des lèvres, mais le cœur est rempli de méchanceté, d'hypocrisie, de haine et de jalousie. Cela est d'autant plus valable pour les relations familiales, amicales, que professionnelles et de couple dont le réalisateur congolais précise: " On a souvent tendance à croire que tous les couples sont heureux et vivent dans le bonheur alors qu'au fond, il y a de ceux qui vivent l'enfer ". Et d'ajouter: " Le film s'est déroulé à Pointe-Noire en pleine période covid-19. Avec les restrictions, je n'ai pas pu travailler comme je le voulais. Cependant, je suis assez content du résultat ".

Satisfaction également du côté des acteurs. " Je figure parmi les quatre principaux rôles du film. Le casting n'était pas ouvert, le réalisateur avait déjà ciblé chaque personnage pour chaque rôle et c'est avec grande joie que j'ai accepté d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai eu quelques difficultés au départ à incarner mon personnage, mais avec l'aide d'Harvin Isma, qui était également le metteur en scène, tout s'est, au final, bien passé durant le tournage. Heureux d'avoir convaincu le public par mon travail ", a déclaré Hermann Kimpo qui incarnait Merlin dans le film.

Entre amour, trahison et vengeance, " Mon Trésor " a persuadé plus d'un cinéphile lors de son avant-première, à l'instar d'Oliviane Bayanga. " Je sors de cette projection avec un regard autre du cinéma congolais, que celui que j'ai dû me faire il y a quelques années. Comme une lueur d'espoir, c'est un film qui vient me persuader qu'il y a eu des erreurs et qu'à côté de celles-ci, il y a des efforts qui sont fournis quotidiennement. Techniquement cela a été top, le son était impeccable, les angles de prise de vue et le jeu d'acteurs pareils. Tout était naturel, avec une trame bien agencée. La fin nous a laissé sur notre soif, il faut qu'il y ait une suite ", a-t-elle fait savoir.

Ecrit et réalisé par Rodrigue Ngolo, " Mon trésor " a été coproduit par AG films production. Son casting a connu la participation de plusieurs acteurs talentueux, entre autres, Herman Kimpo dans le rôle de Merlin, Monie Lekoundzou dans celui d'Edwige, Harvin Isma incarnant Samuel, Réelle Nuptia dans le rôle de Natacha, et biens d'autres.