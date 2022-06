Congo-Brazzaville: Course à motos et buggys - La première édition des 100 miles de PK rouge se termine par une note de satisfaction

L'association congolaise power club (ACPC) a organisé, du 10 au 11 juin dans la forêt des pins Pk rouge à Ignié, dans le Pool, une course à motos et voitures buggys, au grand bonheur des spectateurs, adeptes et amoureux des sports motorisés. En présence de l'administrateur maire d'Ignié, Assitou Kamara Somi, et du président de l'ACPC, Marco Quaresma, les pilotes issus de plusieurs pays ont montré leurs savoir-faire, éblouissant le public qui découvrait ce sport en live.

A travers un circuit de terre bien tracé avec des dos d'âne et virages ainsi que d'autres obstacles comme aux rallyes, le public a vécu des moments inoubliables. " Je n'ai jamais vu ce genre de voitures en face. C'est beau et sensationnel. Parfois, la façon dont ils roulent fait peur mais au finish, c'est beau et spectaculaire ", a lancé un spectateur.

Si le premier jour était consacré à l'essai et la découverte du circuit (8 km) de terre, le second était dédié à la course proprement dite et l'animation culturelle. Au terme de celle-ci, notamment les deux manches, c'est finalement Antoine Guilpain qui a remporté la course des buggys. Il est suivi de Paul Peres et de Laurent Bourdages. Du coté des pilotes de motos, le classement général place Dylan Hariri en tête, devant Jawad El Achkar puis Bastien Descours.

Le président de l'ACPC a signifié que cet événement, le premier à Brazzaville, contribue à la mise en valeur de l'environnement congolais, ajoutant que la deuxième édition aura lieu l'année prochaine, dans la même période.

" Nous voulons susciter des passions puisque nous avons eu plus de 1500 personnes et tout s'est bien passé. Les pilotes et la population ne font que remercier l'organisation. Ce n'était pas facile mais nous sommes satisfaits et nous restons ouverts ", a indiqué Marco Quaresma.

Selon lui, toutes les mesures ont été prises pour respecter la nature et laisser salubre le village dit de la course, qui était installé pour la circonstance. Au total, dix-sept motos et neuf voitures buggys ont respectivement pris le départ. Les motos ont fait deux manches de neuf tours. C'était aussi le cas avec les buggys.

L'ambiance, la découverte et le désir de voir cet événement se pérenniser étaient visibles. D'ailleurs, Assitou Kamara Somi a estimé que cette course se déroulera désormais de façon régulière." Nous sommes très satisfaits de recevoir cette compétition ici à Igné. Ce n'est pas un souhait mais c'est déjà acté puisque chaque année nous serons ici. C'est une manière de contribuer au développement de notre commune ", a-t-elle assuré.

Notons que l'ACPC est une structure associative qui organise régulièrement des courses motorisées et rallyes. Pour apprécier la générosité de la population d'Ignié, un don de vivres et non vivres a été fait à un orphelinat de la localité.