Congo-Brazzaville: Linafoot - Ligue 1 - DCMP bute sur Tshinkunku, Bazano terrasse Renaissance

Les matchs de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football -Ligue 1- se jouent sans ciller depuis la reprise de la compétition après une interruption de trois mois. Lubumbashi a abrité deux matchs le dimanche, Tshinkunku contre DCMP, Bazano face à Renaissance du Congo. Le dimanche 12 juin au stade Frédéric Kibassa de Lubumbashi, l'US Tshinkunku de Kananga (qui joue ses matchs à domicile dans le chef-lieu du Haut Katanga) a tenu tête à un cador du football national. Promu cette saison dans l'élite du football, le club de l'ex-Kasai occidental a contraint le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa (DCMP) à une égalité de zéro but partout. C'était une rencontre comptant pour la 16e journée.

Ce résultat d'égalité n'est de bonne augure pour le club vert et blanc de Kinshasa, battu au match précédent par la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi par zéro but à un. Dcmp s'éloigne d'une troisième place qualificative pour la compétition africaine, et se retrouve à la 7e position au classement provisoire avec 29 points. Tshinkunku pour sa part est 17e au classement avec 14 points.

La bonne opération du week-end est sans conteste à mettre à l'actif de la Jeunesse Sportive Groupe Bazano. Après avoir battu Dcmp et Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, l'équipe entraînée depuis peu par le technicien congolais Andy Magloire Mfutila s'est imposé, ce même dimanche au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, face au FC Renaissance du Congo de Kinshasa, par trois buts à un. C'est la troisième victoire consécutive des Lumpas qui ont ouvert la marque par Sammy Ahoka dès la 5e minute, concrétisant une belle entame de la partie. Le même Sammy Ahoka est revenu à la charge pour le deuxième but sur penalty à la 14e minute. Avec une avance de deux buts dès le premier quart d'heure de jeu, la JS Groupe Bazano est également pris un ascendant psychologique sur le club orange de la capitale. Le troisième des joueurs d'Andy Magloire Mfutila est l'œuvre de David Mukonkole à la 78e minute, avant que Mambote Batshi n'ait sauvé l'honneur dans les temps additionnels de la partie. Avec trois succès d'affilée, la Jeunesse Sportive Groupe Bazano se retrouve à la 8e position avec 28 points, alors que Renaissance est 15e avec 15 points en 17 rencontres.

Dauphin Noir et Sanga Balende : 1-1

Au stade de l'Unité de Goma, Sa Majesté Sanga Balende affrontait le club local d'AS Dauphin Noir. Après quatre défaites successives, le club de Mbuji-Mayi avait besoin d'une victoire pour se requinquer le moral. Mais l'équipe coachée peu par Dauda Lupembe a été astreint à un résultat d'égalité d'un but partout. Les Anges et Saints du Kasaï oriental ont marqué à la 14e minute par Matafadi Manzewu sur un centre de Kabeya Mulunda, comme pour se mettre dans la voie du succès. Mais les Montagnards de Goma ont mis la pression sur leur adversaire, jusqu'à obtenir l'égalisation à l'heure de jeu, par le buteur Tity Mambuma. Dauphin Noir est 9e au classement avec 23 points, assez loin devant Sanga Balende qui est 16e avec 16 points gagnés, à deux points de la zone de relégation.

L'on apprend que le match des extrêmes entre le leader du championnat Tout-Puissant Mazembe et la lanterne rouge Racing Club de Kinshasa (RCK), prévu le mardi 14 juin 2022 au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, a été une fois de plus reporté. Le communiqué de la Linafoot dit ceci à ce sujet : "Étant donné que les Léopards locaux partis pour l'Algérie ne sont pas encore rentrés dans leurs clubs, le match TP Mazembe vs RCK prévu mardi 14 juin au stade Mazembe, n'aura pas lieu. Il est remis à une date ultérieure ". Mazembe a laissé partir en sélection une bonne frange de ses joueurs.