Congo-Kinshasa: L'Amilka se souvient de la répression des étudiants en 1969

Le 4 juin 1969, les étudiants ont été fauchés par les balles des forces de l'ordre alors qu'ils revendiquaient l'amélioration des conditions académiques. Ces anciens étudiants se sont souvenus de leurs anciens camarades victimes de la répression il y a 53 ans.

L'Amicale des anciens étudiants des Lovaniards et Kasapards (Amilka) a commémoré, le 12 juin à la paroisse catholique Saint-Albert du quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, en présence de plusieurs invités de marque, les tragiques événements ayant entraîné la mort des plusieurs étudiants de l'Université Lovanium (actuelle Université de Kinshasa - Unikin) 53 ans auparavant. Les survivants de l'impitoyable répression estudiantine, le 4 juin 1969 à Kinshasa, ont donc tenu à se souvenir de leurs amis fauchés ce jour-là.

Dans son mot de circonstance, le président de cette association, Dr Jean-Baptiste Sondji, a salué la mémoire des victimes qui avaient attiré l'attention des autorités pour les réformes académiques. " Les étudiants, dont les revendications reflétaient leur prise de conscience de l'inadéquation entre la formation académique et les besoins du pays, n'ont fait qu'éveiller l'attention des autorités politiques ", a-t-il rappelé lors de cette cérémonie. Et il a poursuivi : " Ces autorité ont fini, bon gré mal gré, par se rendre à l'évidence en apportant quelques réformes relatives à la restructuration de l'enseignement supérieur et universitaire, à l'africanisation du personnel académique et administratif et à l'amélioration des conditions de travail en milieu académique et estudiantin ".

Dr Jean-Baptiste Sondji a également saisi cette occasion pour remercier, au nom de l'Amilka (anciens de l'université de Lubumbashi), ceux qui ont contribué à la réalisation de cette rencontre de commémoration de leurs camarades étudiants à l'époque réprimés. Il y a 53 ans, une dizaine d'étudiants qui manifestaient pour obtenir une réforme de l'enseignement qu'ils jugeaient très colonialiste et exiger de meilleures conditions d'études avaient été tués par balle, abattus de sang froid par les forces de l'ordre à Kinshasa. Les corps de certains d'entre les victimes n'ont jamais été retrouvés jusqu'à ce jour.