Congo-Brazzaville: Vie associative - La Mutrado renouvelle ses instances

Au terme de l'assemblée générale élective de la Mutuelle des travailleurs des douanes (Mutrado), qui s'est déroulée du 8 au 10 juin à Brazzaville, Juste Macaire Bidimbou a cédé le poste de président à Garcia Raïssa, première femme à diriger cette structure.

Pour bien mener les nouvelles missions qui lui sont confiées, Garcia Raïssa devra compter sur les efforts des autres membres du bureau exécutif dont Baby Angolo en qualité de secrétaire chargé de l'administration, Ibara née Elsie Biboussi comme secrétaire chargée des finances et de la comptabilité. Claver Ngassao et Gordon Nguie évolueront respectivement comme secrétaire chargé de la gestion du matériel puis secrétaire aux affaires sociales. Ce bureau est complété par un commissaire, un secrétaire et un membre.

Lors du grand moment de rassemblement et de réflexion sur l'évolution de la Mutrado, les participants ont plaidé pour la réduction des charges de fonctionnement, notamment les primes des membres de son bureau exécutif national et celles des sessions de son conseil d'administration, en vue d'un meilleur fonctionnement et d'un rendement efficace.

L'une des grandes et premières missions du bureau exécutif entrant sera la recherche des partenaires qui devront le sponsoriser. Une manière d'augmenter ses capacités financières.

Les participants ont également mis en place le Conseil d'administration. Il sera dirigé par Cyriaque Yoka, secondé par Jacquie Artie Maloumbi née Banoungouzouna. Le Conseil d'administration de la Mutrado est composé de vingt-neuf membres. Cyriaque Yoka a saisi l'occasion pour indiquer qu'il va concentrer ses efforts dans la mise en œuvre des recommandations prises au cours de cette réunion.

Organisé sur le thème " La gestion prévisionnelle des prestations sociales, un enjeu majeur pour la pérennité de la mutuelle ", ce moment de partage qui a réuni les délégués de la direction générale, des directions départementales et les syndicats a mis le cap sur un nouveau défi pour la Mutrado.