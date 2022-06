Afrique: Rose Christiane Ossouka Raponda en Côte d'Ivoire pour l'édition 2022 de l'Africa CEO Forum

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, a conduit une importante délégation ministérielle à Abidjan en Côte d'Ivoire pour l'édition 2022 de l'Africa CEO Forum.

Les opportunités d'investissement et de nouveaux partenariats seront à l'honneur de ce grand rendez-vous dans la capitale Ivoirienne. Ce forum qui s'est ouvert ce jour voit la participation de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des hommes et femmes d'affaires prêts à accompagner les nombreux pays représentés dans leurs efforts de développement.

Le Gabon était à l'honneur dès ce lundi lors de la session " Invest In Gabon " animée par Madame Première Ministre, plusieurs membres du Gouvernement et des acteurs du secteur privé. En présence de nombreux participants, le Gabon a présenté sa stratégie de développement économique et dressé un tableau d'opportunités d'investissements et les réformes engagées pour améliorer le cadre des affaires.

" L'attractivité de notre environnement des affaires est une priorité de tous les instants. Nous ne ménagerons aucun effort pour garantir vos investissements dans le pays afin de favoriser, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, le développement de vos activités et celui de vos entreprises " a souligné Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA.

En marge de cet évènement, le Premier Ministre Gabonais a été reçu en audience par son homologue ivoirien S. E. Patrick Achi avec qui elle a évoqué le renforcement de l'axe Libreville-Abidjan.

La rencontre d'Abidjan dont l'ouverture des travaux a été faite par le président de la République de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur ALASSANE OUATTARA intervient dans un contexte de relance économique post-Covid 19.