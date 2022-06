Sénégal: Inauguration de l'Eman - Macky Sall tient à la " montée en puissance de la marine nationale "

Le président Macky Sall a inauguré ce lundi, l'Ecole de la marine nationale Eman), construite dans les locaux du Camp militaire Général Mountaga Diallo, à Bel Air. Une occasion pour le chef de l'Etat de montrer les opportunités que regorge l'espace maritime sénégalais mais aussi les défis qu'il présente.

Le Sénégal a à cœur la " montée en puissance " de sa marine nationale. Et le président de la République l'a rappelé alors qu'il inaugurait l'Ecole de la marine nationale ce lundi.

" J'ai tenu à la montée en puissance de notre marine nationale, composante essentielle de notre système de défense ", a dit Macky Sall.

Le chef de l'Etat a rappelé à cet effet, qu'avec une façade côtière longue de plus de 700 km, notre territoire maritime, soit plus de 212 000 km2, est plus étendu que notre territoire terrestre.

" Ce qui fait que ", selon lui, " (...) notre sort est lié à la mer au regard des zones et des ressources à surveiller, à exploiter et à gérer. " A l'en croire, près de 90% des flux commerciaux et des données informatiques transitent aujourd'hui par les océans.

Malheureusement, Macky Sall a regretté le fait que " tout cela nous expose aussi aux risques et périls liés à notre situation de pays côtier ". En ce sens, dit-il, " je pense à la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, à la piraterie, aux réseaux d'émigration clandestine, à la pollution marine, au trafic de drogue, d'armes, et j'en passe ".

Avec " l'explosion inédite du trafic maritime et autres activités en mer, y compris l'exploitation des hydrocarbures, le rôle des gens de mer s'accroit et se complexifie à travers le monde ".

Par conséquent, " il nous faut donc poursuivre la mise à jour de nos capacités humaines et matérielles d'exercer pleinement notre souveraineté sur l'espace maritime relevant de notre juridiction nationale ".

Le chef de l'Etat a invité, dans ce cadre, les autorités de l'Ecole nationale de la marine à " s'inscrire " dans la dynamique des métiers devant accompagner les découvertes et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières en offshore.

Par ailleurs, le contre-amiral Oumar Wade, chef d'Etat-major de la marine nationale a expliqué que construite selon les normes internationales et dotée d'équipements modernes, l'Eman aura " pour mission d'assurer la formation militaire, technique, et maritime des marins dans les différentes spécialités de la Marine nationale ".