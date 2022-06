Afrique: Elim. CAN 2022 - Maroc - Nayef Aguerd libéré pour rejoindre West Ham !

Nayef Aguerd a été libéré de ses obligations internationales au Maroc. On pense que c'est pour qu'il puisse se rendre à West Ham United. L'international marocain devrait se rendre à l'Est de Londres. Le défenseur a été libéré par le sélectionneur des Lions de l'Atlas. " Aguerd a été libéré de l'équipe du Maroc pour s'envoler pour Londres ce lundi. ", a révélé Vahid Halilhodzic. Il semble que les discussions progressent entre West Ham United et Rennes pour le joueur.

On parle d'un accord probable compris entre 8 et 20 millions d'euros. Le défenseur central de 26 ans a disputé 31 matchs de championnat cette saison, signant 2 buts et autant de passes décisives au passage. Aguerd va donc manquer le dernier match des siens de ce lundi soir contre le Libéria. Un match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2022.