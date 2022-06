Burkina Faso: Faculté de Théologie des Assemblées de Dieu

La Faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso (FATHEAD) a organisé une cérémonie solennelle de remise des diplômes de fin d'études pastorales, le 4 juin 2022 au Centre de conférences de l'église des Assemblées de Dieu à Ouagadougou. Pour la circonstance, ce fut 254 nouveaux serviteurs de Dieu, à qui des diplômes pastoraux ont été décernés pour la mission d'évangélisation au Burkina, en Afrique et dans le monde.

L'enceinte du Centre de conférences de l'église des Assemblées de Dieu a refusé du monde dans la matinée du 4 juin dernier. Et pour cause, la Faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso (FATHEAD) y a organisé une cérémonie solennelle de remise des diplômes de fin d'études pastorales à 254 nouveaux serviteurs de Dieu. Une cérémonie à laquelle des parents, des enseignants, des amis et connaissances des nouveaux élus ainsi que de fidèles chrétiens venus des quatre coins du Burkina Faso ont bien voulu marquer leur présence. Sur les 254 nouveaux impétrants, 136 ont obtenu le Diplôme de théologie, 92 la Licence en théologie, 26 la Maîtrise en théologie.

Parmi les impétrants figure notre confrère, le désormais Pasteur Aristide Ouédraogo, photojournaliste aux Editions " Le Pays ". Il a obtenu une Licence en théologie. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, par ailleurs président de la FATHEAD, Dr Etienne Zongo, dans son allocution, a exhorté les nouveaux serviteurs de Dieu à imiter Jésus-Christ afin d'être des modèles dans la société. Pour lui, l'œuvre à laquelle ces nouveaux ouvriers sont appelés est gigantesque parce qu'il s'agit d'enseigner la parole de Dieu dans la droiture et dans toutes son orthodoxie. Et pour cela, a affirmé Dr Etienne Zongo, les serviteurs de Dieu doivent impérativement retourner aux fondamentaux, à savoir la parole vivante de Dieu pour faire rayonner l'Eglise du Christ. Tirée de 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 à 15, les nouveaux pasteurs ont adopté comme devise, " Les ouvriers qui bâtissent sur le fondement du Christ ". Et Dr Etienne Zongo de renchérir en ces termes : " Dieu a besoin de serviteurs fidèles qui bâtissent tout sur Jésus-Christ, la parole de Dieu et la vérité pour arriver à l'étape ultime qui est celle de la communion de l'homme avec son créateur qui est Dieu ". Le délégué des étudiants, Joseph Sawadogo, a exprimé, au nom de ses pairs, sa gratitude au personnel d'encadrement de la FATHEAD qui s'évertue nuit et jour afin de relever les défis liés à la formation théologique. " Nous sommes prêts et aptes à servir comme ouvriers dans le champ de la mission ", foi de Joseph Sawadogo.

Selon Dr Joël Ganamé, vice-président de la FATHEAD, ces nouveaux diplômés ont, durant 3 ans, pour les uns et 4 ans pour les autres, reçu une solide formation biblique et théologique. A l'en croire, c'est une formation holistique impactant à la fois le corps, l'âme et l'esprit, en vue de rendre compétents les nouveaux pasteurs sur le terrain de la mission. La remise des parchemins a été ponctuée de chants d'adoration, de louange et de prières d'intercession pour les nouveaux ouvriers du Christ.

Kiswendsida Fidèle KONSIAMBO

Le président de la FEME, Pasteur Henry Yé, félicite la FATHEAD

" Nous rendons grâce à Dieu qui a permis aux Assemblées de Dieu du Burkina de disposer de cette grande institution qu'est la FATHEAD pour la formation des ouvriers pour la moisson. Ce jour est jour béni pour tous, car la sortie des 254 lauréats contribue à répondre à la prière que le Seigneur Jésus lui-même avait faite : " La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson ". Voilà des ouvriers qualifiés qui sont sortis et qui vont aller dans la moisson du maître. Cela fait alors notre joie et nous sommes venus féliciter la FATHEAD et encourager toute la dénomination des Assemblées de Dieu qui ne ménage aucun effort pour la formation d'ouvriers qualifiés à déployer sur le terrain de l'évangélisation. "

Des impétrants s'expriment

Pasteur Aristide Ouédraogo, Licence en théologie

" Le meilleur reste à venir "

" Je rends grâce à Dieu de m'avoir choisi pour exercer le ministère pastoral. Après quatre années d'études de théologie pastorale, nous pouvons dire que nous sommes aptes pour la mission d'évangélisation. La formation n'a pas été un long fleuve tranquille, mais grâce au soutien de Dieu, nous nous réjouissons avec notre parchemin en main. Je rends encore gloire à Dieu qui reste mon soutien et je suis certain que le meilleur reste à venir. C'est pourquoi, je peux dire, sans risque de me tromper, que l'Eternel est mon berger et que je ne manquerai de rien (Psaumes 23). C'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude à tous les enseignants de la Faculté pour l'encadrement de proximité dont nous avons bénéficié. Merci à mes parents et amis pour leurs soutiens multiformes. Ma reconnaissance enfin au Fondateur des Editions " Le Pays " qui nous a facilité la tâche durant le temps de notre formation. Que Dieu nous bénisse et nous garde ! "

Pasteur Agouliwango/Bénao Habibatou, Diplômée de théologie

" Je compte poursuivre pour l'obtention de la Licence "

" Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'a fait. Je remercie les enseignants de la FATHEAD pour leur dévouement. Le cheminement n'a pas été facile mais nous avons vu la main de Dieu sur nous. Durant ces 3 années de formation, il m'a fait grâce et je viens d'obtenir mon premier diplôme. Je compte poursuivre pour l'obtention de la Licence. Je voudrais interpeller mes sœurs et pourquoi pas les frères à venir se former à la FATHEAD. Nous sommes à la fin des temps, où il y a de faux enseignements et de fausses doctrines. Quand tu reçois des connaissances selon la parole de Dieu tu arrives à t'en sortir. Ma prière est que le Seigneur m'aide pour que cette formation que j'ai reçue puisse être bénéfique à nos assemblées chrétiennes surtout aux femmes de mon église. Je n'oublie pas de dire merci à mon pasteur, Benjamin Miningou de la communauté évangélique de Yamtenga à Ouagadougou, ainsi que tous ceux qui m'ont accompagnée pendant ces années d'études. Que Dieu les bénisse abondamment !"