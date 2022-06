Cote d'Ivoire: Enseignement professionnel-" Ecoles de la deuxième chance " et " Académie des Talents " - La bonne moisson de la Côte d'Ivoire à Paris

Parvenir à signer 6 conventions à Paris! Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Dr N'guessan Koffi, l'a réalisé.

Ces conventions signées avec des établissements de renom tels Festo Paris, le Conservatoire National des Arts et Métiers, la Chambre de Commerce et d'industrie (CCI) Grand Nancy Métropole et l'école de référence ESTP-Paris ont trait à plusieurs domaines. Notamment l'assistance technique, la co-élaboration de programmes, référentiels et parcours de formation, la mobilisation des entreprises et des collectivités pour le déploiement des formations, le développement du dispositif de formation en ligne, l'assistance technique dans la rénovation pédagogique de filières, le renforcement de capacité du personnel enseignant, le transfert d'expertise dans les domaines de l'apprentissage et autres.

En marge de la signature de convention, le ministre N'guessan Koffi a décoré, le 10 juin 2022, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, de Florence Darmond (ex-directrice de l'ESTP-Paris), Bastianelli (ex-proviseur du Lycée Louis Le Grand) et Jacques Biot (ex-président de l'Ecole Polytechnique de Paris). Ces personnalités ont été décorées, dans l'Ordre du Mérite de l'Education nationale de Côte d'Ivoire pour leurs appuis multiformes dans le système de formation de cadres africains de haut niveau. Ils accompagneront désormais le METFPA dans la mise en œuvre de ses deux programmes majeurs que sont " L'Ecole de la 2ème chance " (E2C) et " l'Académie des Talents " (ACT) ou " Ecole de la 1ère Chance ".