Togo: Gozem s'allie à la SFI

Gozem et la Société financière internationale (SFI, Groupe de la Banque mondiale) vont co-développer un projet de 10 millions de dollars qui permettra aux chauffeurs de moto-taxi au Togo et au Bénin d'accéder à un financement abordable pour acheter ou louer des deux roues dans le but d'augmenter leurs revenus.

L'effort sera mis sur la vente de motos électriques plus économique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Grâce à ce partenariat, Gozem et la SFI financeront l'acquisition de motos en faveur de 6.000 chauffeurs dans les deux pays.

Il est également prévu de construire des stations de recharge pour les engins électriques et des sites d'échange de batteries au Togo et au Bénin.

'Les chauffeurs de moto-taxi en Afrique de l'Ouest et du Centre auront besoin d'accéder à 3 milliards de dollars de facilités de crédit par an pour financer le remplacement de leurs motos et nous nous réjouissons que la SFI nous fasse confiance pour être à l'avant-garde de la fourniture de solutions de financement abordables', a déclaré Gregory Costamagna, co-fondateur et co-PDG de Gozem.

Gozem est le Uber d'Afrique de l'Ouest. Lancé au Togo en 2018, il propose des services de taxis-motos, de livraison de colis ou de nourriture.

L'opérateur est l'une des principales plateformes d'applications multi-verticales en Afrique de l'Ouest et du Centre.