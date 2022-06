Togo: Une menace plane sur la tête des lieux de culte

Plus rien ne sera comme avant dans les lieux de culte au Togo. Et ceci parce que le ministère de l'Administration territoriale par le biais de la Direction des cultes a décidé d'agir contre ceux qui usent de décibels incontrôlables et qui nuisent à la quiétude des voisinages.

Par une note adressée aux Maires et préfets en fin de semaine dernière, il est demandé à ces derniers de " prendre les dispositions nécessaires en vue d'interdire, en collaboration avec les forces de l'ordre, toutes nouvelles implantations ". Et justifie-t-on, cette décision par l'anarchie qui a pris une proportion importante dans les lieux de culte à travers le pays et sans égard à la règlementation en vigueur.

On annonce des contrôles inopinés et précise le Directeur de Cultes, Bédiani Béléi, que " tout dépassement du seuil des 55 décibels conduira à la saisie des instruments de sonorisation et à la fermeture immédiate du lieu de culte incriminé ".