Niger/Congo-Kinshasa: Premier League - Chelsea - Obi Mikel tacle Lukaku

John Obi Mikel a taclé Romelu Lukaku qui se prépare déjà à revenir à l'Inter Milan, une saison après son retour vers Chelsea où il a du mal à s'intégrer et à retrouver sa forme de buteur.

L'ancien international nigérian connaît bien la Premier League anglaise et encore plus Chelsea, pour y avoir séjourné pendant 11 ans. Il a même réalisé une autre saison à Stoke City entre 2020 et 2021. Obi Mikel a remporté d'énormes trophées en Angleterre, dont deux en championnat, quatre en Coupe nationale, deux en Coupe de la Ligue et un en Community Shield.

C'est donc en homme avisé que l'ancien milieu offensif de 35 ans donne un conseil précieux à l'attaquant belge de 29 ans. " La différence est dans la ligue, la Premier League est beaucoup plus forte, plus rapide et plus puissante tandis que la Serie A est lente. Le rythme du football anglais est nettement plus élevé que celui de la ligue italienne. Là, vous pouvez jouer jusqu'à 40 ans. ", a déclaré le Nigérian, dans une émission radio de Naija fm. Obi Mikel a aussi remporté une Coupe d'Afrique des nations, une Ligue des champions de l'UEFA et une Ligue Europa.