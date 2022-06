Cote d'Ivoire: BOUAKE - Anne Ouloto appelle le peuple Wê du Gbêkê " montez dans le train du développement avec Alassane Ouattara "

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a rencontré le samedi 11 juin 2022, les ressortissants des régions du Guémon et du Cavally résidant dans les départements de Bouaké, Béoumi, Sakassou et Botro. C'était en marge du cinquantenaire du collège moderne des jeunes filles de Bouaké dont elle était la marraine.

Au cours des échanges qui ont eu pour cadre la salle de mariages et des fêtes de la mairie de Bouaké, elle a invité ses parents Wê, originaires des localités de Toulepleu, Blolequin, Guiglo, Taï, Duékoué, Bangolo, Kuibly et Facobly à prendre toute leur place dans le train du développement, aux côtés du Président de la République, Alassane Ouattara.

En présence de plusieurs cadres dont le maire de Guiglo par ailleurs PCA de l'Ageroute, Séverin Benoît, la ministre a exhorté ses parents à faire le choix de la politique de développement au détriment de la politique politicienne. " On ne fait pas la politique pour de belles paroles, mais pour que nos vies changent, pour que nos enfants aient du travail, pour que les femmes aient de l'argent pour leurs activités génératrices de revenus ", a-t-elle insisté. A l'en croire, celui qui incarne la politique de développement est bien l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara dont les réalisations sont visibles dans toutes les localités du pays.

Pour le cas spécifique des régions du Guémon et du Cavally, Anne Ouloto est revenue sur quelques travaux d'Hercule qui ont été faits et ceux en cours de réalisation. " Est-ce que vous reconnaissez Guiglo aujourd'hui ? Vous avez vu le nouveau pont qui est en train d'être fait ? Et ce n'est pas tout. Allez voir les travaux en cours à Toulepleu.

Le développement s'étend. Le tronçon Kouibly-Man sera bientôt relié par le bitume. Avant 2025, l'axe Guiglo- Taï sera bitumé. Avant, c'est un groupe électrogène qui tournait à Taï, aujourd'hui la localité est raccordée au réseau national électrique. Et tout cela, grâce à Alassane Ouattara ", a-t-elle fait savoir avant de les rassurer que le président de la République n'a pas oublié les Wê contrairement à ce que font croire certains.

" Quand tu n'aimes pas un peuple, tu ne prends pas son enfant pour le mettre à côté de toi. Si Alassane Ouattara m'a nommée, c'est à cause de vous. Montez dans le train de développement avec Alassane Ouattara. J'avance avec lui et je vous invite à venir pour que nous avancions ensemble. C'est lui qui distribue le développement partout. Venez afin que nous ayons notre part de développement. Personne ne va mener notre combat à notre place ", a-t-elle conclu.

Au nom des Wê vivant dans le Gbêkê, Dr Maho Zézito a exprimé toute sa reconnaissance et son infinie gratitude au chef de l'État non seulement pour toutes ses actions en faveur des Wê mais aussi pour la confiance renouvelée à leur " fille " et " sœur " Anne Ouloto dont il a salué la noble ambition pour le peuple Wê. Il n'a pas manqué de rassurer la ministre quant à leur engagement à l'accompagner auprès du président de la République pour le développement de leurs localités. Pour clore son intervention, il a égrené un chapelet de doléances dont des soutiens aux femmes en vue de la création d'activités génératrices de revenus et la facilitation de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes.