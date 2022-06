Cote d'Ivoire: Dimbokro - La Fondation Lonaci fait don d'une nouvelle sono et d'un groupe électrogène à la Paroisse St Joseph

Chose promise, chose due. Directeur général de la Lonaci (Loterie nationale de Côte d'Ivoire) et président de la Fondation Lonaci, M. Dramane Coulibaly, avait pris l'engagement de doter la paroisse Saint Joseph de Dimbokro de matériels de sonorisation flambant neufs. Il a effectivement tenu parole. Samedi 11 juin dernier, Dramane Coulibaly a procédé à la remise officielle de ce don, offert par la Fondation Lonaci, en présence du préfet de région, préfet du département de Dimbokro, Yahaya Coulibaly, qui lui a dit toute sa reconnaissance.

Non sans saluer cet acte citoyen. Faut-il le souligner, en plus de ces équipements, la Fondation Lonaci et son premier responsable ont également remis un groupe électrogène d'une grande puissance, qui sera installé dans quelques jours, afin de pallier les éventuelles interruptions d'électricité lors des messes et autres célébrations liturgiques. Pour Dramane Coulibaly, cette cérémonie se veut, au-delà de l'action de sa structure, une rencontre des cœurs.

" Nous sommes venus par amour, nous avons été reçus avec amour. J'ai l'espoir que les graines d'amour que nous semons ainsi au quotidien par de tels actes donneront des récoltes abondantes, pour l'épanouissement des filles et des fils de Dimbokro, et de l'ensemble de la région du N'Zi ", a ajouté le président de la Fondation Lonaci. Quant au Père Jean-Jacques Kadja, curé de la paroisse Saint Joseph de Dimbokro, il a souligné que " cette performante sonorisation " permettra de porter plus haut et fort la parole proclamée histoire d'atteindre un grand nombre de personnes. Naturellement, il a remercié, au nom des fidèles chrétiens, la Fondation Lonaci et son président.