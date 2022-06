Maroc: Rabat - Le président de la FMAC appelle à mettre les valeurs en partage au service de la paix

Rabat — Le président de la Fédération mondiale des anciens combattants (FMAC), Dan Vigo Bergtun, a estimé lundi à Rabat qu'il est temps d'œuvrer à mettre les idéaux et les valeurs humaines en partage au service de l'édification de la paix dans le monde.

Tout un chacun a une perception différente de la construction de la paix, d'où il convient de mettre l'accent et de promouvoir les valeurs communes en vue de se projeter vers l'avenir et éviter les risques de la guerre, a relevé M. Bergtun qui donnait une conférence au siège de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) sous le signe "les valeurs de la FMAC et les idéaux de paix et de compréhension entre les nations".

L'action de la Fédération, a-t-il dit, trouve son fondement dans la mise en valeur des expériences des vétérans en les encourageant à promouvoir davantage la paix et la sécurité auprès des responsables de leur pays, contribuant ainsi à défendre les valeurs de tolérance tout en attirant l'attention sur les dangers de la guerre.

À cet égard, il a insisté la nécessité de sensibiliser les jeunes générations quant à l'histoire des tragédies générées par les conflits armés à travers le monde et de s'en servir pour qu'elles prennent conscience des répercussions regrettables des guerres. A ses yeux, initier les jeunes améliorer leurs capacités à prendre les bonnes décisions ne peuvent que servir à terme la cause de la paix et de la sécurité mondiale.

La Fédération mondiale des anciens combattants est une organisation internationale non gouvernementale, fondée en 1950 à Paris par huit pays, à savoir la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Turquie, les États-Unis et la Yougoslavie.

La FMAC rassemble aujourd'hui 172 organisations d'anciens combattants de 121 pays qui représentent environ 60 millions d'anciens résistants dans les quatre coins du globe.