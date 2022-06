Ile Maurice: Roshi Bhadain explique l'origine des fonds "secrets"

Dans une vidéo postée hier, Roshi Bhadain explique que le Budget 2022-2023 sera encore une fois financé par des fonds provenant de la Banque de Maurice, exactement comme l'année dernière.

Comment cela ? Les crédits alloués pour plusieurs projets de drains, de routes etc., n'ont pas été utilisés ou très peu. Le reste sera transféré dans des fonds spéciaux comme le National Resilience Fund ou le Covid 19 Project Development Fund, fonds qui ne sont pas comptabilisés dans le Budget.

Le leader du Reform Party explique comment ces fonds, qui réapparaissent dans le Special and Other Extra-Budgetary Fund pour l'année suivante, servent notamment à accorder des subventions, etc. De plus, poursuit-il dans sa vidéo, la balance initiale de ces fonds est beaucoup plus conséquente que la balance finale de l'année précédente. Par exemple, le National Resilience Fund indique comme balance initiale la somme de Rs 12,8 milliards en juin 2022 alors que ce même fonds ne comprenait que Rs 689 millions à la clôture des comptes en juin 2021. Idem pour le Budget 2020.

La balance initiale de ce fonds dans le présent Budget et la balance du même fonds à la fin du précédent Budget auraient dû être similaires, dit Roshi Bhadain mais comme "par magie", le solde initial du présent Budget, comme celui de 2020, a connu des augmentations énormes. Qui représentent, selon Roshi Bhadain, des injections à partir de la manne de Rs 60 milliards de la Banque de Maurice.

Cette utilisation des réserves de la Banque centrale serait la cause, ajoute le leader du Reform Party, de l'inflation galopante que nous subissons car les réserves de la Banque de Maurice ont été utilisées pour financer le Budget au lieu d'amortir les fluctuations de prix des devises étrangères.

Mais pourquoi donc le gouvernement n'est-il pas allé de l'avant avec ces projets ? On le saura bientôt peut-être. En tout cas, l'argent aura bien été dévié pour financer les dépenses courantes, et cela, en toute opacité, estime Roshi Bhadain, puisque ces fonds ressemblent à des fonds secrets, car non inclus dans le budget.