Sénégal: CFEE et BFEM - Kaffrine va présenter 3921 candidats

Kaffrine — Au total 3.921 candidats sont en lice à Kaffrine (centre) pour les examens du CFEE et du BFEM prévus pour débuter les 22 juin et 21 juillet respectivement, a appris l'APS de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) Doudou Fofana.

Cette année, 1.495 candidats dont 78 candidats libres vont subir les examens du BFEM à Kaffrine, à travers 9 centres dont 4 dans la capitale régionale, a-t-il dit lors d'un comité départemental de développement (CDD) préparatoire des examens scolaires de 2022, dont celui du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), prévu à partir du 21 juillet.

Pour le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), 2.426 candidats sont en lice dans la région de Kaffrine dont 111 candidats libres, a précisé l'inspecteur de l'éducation et de la formation.

La région compte 17 centres au total pour le CFEE dont 9 dans la commune, a-t-il indiqué, ajoutant que "114 écoles sur les 163 vont devoir présenter des candidats, et d'après les statistiques, nous comptons 990 garçons et 1.436 filles (...)".

Sachant que les examens vont coïncider avec la période pré-hivernale, l'IEF assure avoir pris les devants depuis l'année dernière en délocalisant deux centres.

Les élèves de l'école 5 vont composer à l'école 7 de Diamaguène TP et les candidats des écoles franco-arabe vont composer à l'école de Diamaguène Ndiobène.

"Nous avons pris les dispositifs de transport pour les présidents de jury la veille de l'examen. (... ) Il y aura aussi un dispositif de supervision qui va accompagner l'administration, et les maires se sont engagés à nous accompagner pour préparer l'accueil et les sites d'hébergement des examinateurs", a ajouté l'IEF de Kaffrine.

De même, toutes les dispositions ont été prises en matière de sécurité, a dit Doudou Fofana selon qui le préfet s'est également engagé à réquisitionner des véhicules dans chaque centre pour prendre en charge certains imprévus comme les urgences médicales, par exemple.

Des camps de révisions sont initiés pour prendre en charge les candidats libres du CFEE (école 4, 5 et 10) et pour les candidats libres du BFEM de l'école Waly Fata et de l'école 2.