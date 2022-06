Madagascar: TULÉAR. VIE ASSOCIATIVE - Agir Tous ensemble pour la Dignité (ATD) QUART MONDE, au chevet des plus démunis.

L'ONG ATD Quart monde tend à écarter la misère en encadrant des jeunes des quartiers les plus démunis et des pays les plus pauvres.

L'association (OSC) Tavandray est allée chercher ses jeunes membres dans les quartiers les plus pauvres de la société tuléaroise, dans le cadre de l'Observatoire des Jeunes (OBS Mada). Ils sont démunis car issus de parents chômeurs. 80% des parents sont des paysans, vivant de la terre. Malheureusement, la pluie fait défaut, donc pas d'eau pour cultiver. Les 20% restants sont des citadins, dont 10% sont des fonctionnaires ou des employés de sociétés qui arrivent à joindre, à peine, les deux bouts.

Les 10% restants constituent la couche qui touche à peine 2$ par jour, celle qui tombe indubitablement dans la violence, et qui fait obstacle à la dignité humaine. Nous sommes en face des plus pauvres et de ceux qui sont déjà pauvres, et qui font légion dans la province de Tuléar. Les jeunes se demandent pourquoi cette pauvreté est récurrente, alors qu'il s'agit de la région qui a le plus de ressources minières ?

Droit et dignité. " Mais au fond de la vie humaine la plus pauvre, il reste encore à mettre en valeur, son droit et sa dignité, que personne ne peut extirper, malgré la violence ", disent les intervenants qui organisent l'atelier avec le concours du Parlement des Jeunes. La rencontre se déroule dans l'enceinte de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique (Didec) à Tuléar.

25 jeunes de 18 à 25 ans vont approfondir leurs connaissances et expériences jusqu'à fin Juillet. Les panélistes ont pour mission de leur parler des expériences vécues et des solutions en cas de poursuites judiciaires. Donner des conseils, indiquer des numéros de téléphone pour secourir des filles membres de l'OSC Tavandray, ou d'autres jeunes, pour les inciter à se confier à la Brigade Féminine de Proximité (BFP), qui existe déjà dans les grandes capitales, causerie exécutée sous forme de cercle de réflexion. Les mots clés qui sont souvent utilisés sont : bonne gouvernance et redevabilité.

Mais le clou de cet atelier consiste à initier les participants au dessin et à la peinture et dont le thème serait : la couleur vers la paix, en guise de clin d'œil, comme pour charmer le fonds dédié à la Paix de l'Unesco (IDIRC), pourquoi pas ? Quand la technique du dessin et de la peinture sera au point, l'application consistera à orner certains murs de la capitale du Soleil avec des caricatures déniant la violence et incitant la paix.

" L'objectif est de motiver et d'encadrer ces jeunes pour qu'ils se sentent engagés et responsables et de ce fait, de réduire les cas de violences, ce qui se traduit par une sorte de redevabilité ", selon toujours ces jeunes intervenants qui expriment leur solidarité envers ces mêmes jeunes, que l'on considère à tort en marge de la société.