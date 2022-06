Madagascar: Don de sang - Les Malgaches peu intéressés !

Le nombre de donneurs de sang bénévoles et réguliers reste faible à Madagascar et ce, depuis des décennies. A chaque occasion, et notamment lors de la journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin, la question revient : l'augmentation du nombre de donneurs de sang bénévoles et réguliers est une nécessité absolue.

Le sang humain, la science ne parvient pas encore à le remplacer par un produit artificiel. Ce qui fait du sang un produit irremplaçable. Il est en constante insuffisance par rapport aux besoins réels. En dépit de cette situation, devenir donneur de sang bénévole et régulier intéresse encore trop peu de personnes à Madagascar. Or, les cas d'urgence ou de maladies, héréditaires ou non, nécessitant des transfusions sanguines, restent nombreux en milieu hospitalier.

Les proches des malades ayant eu ou ayant toujours besoin d'être transfusés, se rendent bien compte de l'importance du don de sang et un certain nombre de ces proches de malades décident de devenir des donneurs bénévoles et réguliers. Encore trop peu pour inverser la tendance pour que les donneurs bénévoles deviennent plus nombreux que les donneurs par nécessité. Ceux-ci sont des donneurs amenés, dans les hôpitaux publics, à donner leur sang en remplacement des poches de sang utilisées sur leur proche malade.

Ce jour, journée mondiale du donneur de sang, les sensibilisations se font encore plus intenses pour enfin augmenter de manière significative le nombre de donneurs bénévoles et réguliers. A noter que la célébration officielle au niveau national se déroule ce jour à Toamasina.