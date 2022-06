Madagascar: RN13 - Lancement des travaux ce samedi

Le lancement officiel des travaux de construction de la route nationale numéro 13 aura lieu ce samedi. Le régime prévoit une cérémonie en grande pompe pour marquer cet évènement tant attendu, particulièrement par la population des régions Androy et Anosy qui sont les principaux bénéficiaires de cette route.

Le président Andry Rajoelina fera le déplacement dans le Sud du pays pour donner le coup d'envoi des travaux. En effet, d'après les informations, outre les représentants des Partenaires techniques et financiers, une forte délégation du pouvoir composée au minimum d'une dizaine de ministres et plusieurs parlementaires, sera également présente à Ambovombe Androy et à Fort Dauphin ce week-end pour honorer de leur présence cette cérémonie.

Une grande manifestation animée par plusieurs artistes de renom, entre autres Caesar, Mad Max, Naël, Dadah de Fort Dauphin, Farah John's, Simonda et Rabaza, sera ainsi organisée à Ambovombe ce samedi 17 juin, et à Fort Dauphin ce dimanche 18 juin. L'entreprise Colas à qui la réalisation du projet a été confiée, est déjà sur place pour commencer l'installation des engins. Du côté des autorités locales et de la population de l'Androy et de l'Anosy, les préparatifs en vue de cet évènement ont déjà débuté.

Véritable défi

En effet, sur le plan politique, le président Andry Rajoelina marque un grand coup en lançant la construction de la RN13, considérée comme un projet d'envergure qui va marquer son quinquennat. Il a fait de cette route un véritable défi. Durant le colloque pour le Sud qui s'est tenu dans la capitale de la région Anosy, Andry Rajoelina a déclaré qu'il mettrait fin à sa carrière politique si cette RN13 n'était pas réhabilitée.

À noter que ce sont les travaux concernant le tronçon reliant Ambovombe-Fort Dauphin, financés par la Banque Européenne d'Investissement qui seront lancés samedi prochain. Pour rappel, mi-mai, l'instance dirigeante de l'Union européenne a donné les avis de non objection relatifs à l'avancement de la procédure de décaissement du financement de la RN13.

Pour ce qui est de la portion de route reliant Ihosy-Betroka, elle sera financée par fonds propres de l'Etat malagasy et les travaux vont aussi commencer incessamment, a-t-on indiqué du côté du ministère des Travaux publics. En tout cas, les partisans du Volomboasary prévoient une véritable démonstration de force dans le Sud ce week-end. Avec la réhabilitation de la route nationale 13, Andry Rajoelina est en train de réussir un coup politique énorme. Reste à savoir si cette réalisation sera suffisante pour entretenir sa popularité auprès de la population locale.