Madagascar: Rugby RCTS - De la joie et du partage de " chaleur " pour les enfants de Soavimasoandro

Les années se suivent et se ressemblent pour Pachamama Madagascar. A la veille des fêtes et pour ce mois dédié à l'enfance, l'élan de solidarité continue pourle Rugby Club Tanora Soavimasoandro.

Le RCTS a distribué des vêtements chauds et des couvertures à ses jeunes membres le week-end dernier à Soavimasoandro. Pour gâter ces 350 enfants éduqués et formés au sein du club, Pachamama a intensifié ces collectes auprès des donateurs résidents à Madagascar et des sociétés partenaires du centre. Samedi dernier, en plus des enfants de Soavimasoandro, les autres enfants des fokontany environnants n'ont pas été oubliés. Des enfants vivant à Ambohidratrimo, Ivato, Sabotsy-Namehana et Ilafy se sont aussi joints à la fête.

" Les sociétaires du Centre sont formés pour être parmi les élites de demain en dehors du rugby. Le volet éducation est très important, ce qui fait la particularité du Club de Soavimasoandro parmi les pratiquants de l'ovale au pays. La plupart sont intégrés dans des établissements scolaires et bénéficient des aides en plus de la dotation en fournitures scolaires ", a souligné Avotra Tokiniaina, président du RCTS. Au sein de l'association, les membres bénéficient de suivi sanitaire, éducatif et spirituel.

En attendant l'acquisition officielle du terrain, le projet d'ouvrir un dispensaire pour les enfants et leur famille reste d'actualité. Côté compétition, les résultats étaient satisfaisants pour les dirigeants cette saison. Champion de la section Andrefan'Iarivo, et championne de Madagascar D2 pour les dames. Rasoanekena, une joueuse du RCTS évoluant avec les Makis féminins, disputera les mondiaux à VII en Afrique du Sud. L'événement de partage a été honoré de la présence du ministre de l'Enseignement Technique, Vavitsara Gabriella Rahantanirina, marraine de l'association.