Madagascar: Secteur de la micro-finance - SMMEC offre un crédit plafonné à 300 millions Ar

Dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, l'OTIV TANA fait un rebranding en changeant son enseigne en SMMEC ou Société Malagasy Mutualiste d'Epargne et de Crédit.

" Nous couvrons actuellement 14 régions éparpillées dans toute l'île, et bientôt 16 régions cette année tout en comptant 130 agences mises à la disposition de nos 300 000 clients qui nous ont fait confiance depuis 20 ans. Une de nos particularités est d'offrir des services de proximité tout en donnant la latitude aux clients de faire un dépôt ou un retrait à tout moment, et ce, dans n'importe quelle agence de SMMEC.

Nous venons également de mettre en place un réseau d'agents bancaires ou " Agency banking " connu sous le sigle de SMMEC Flash. Nous disposons actuellement de 13 agents bancaires opérationnels à Antananarivo. Les clients peuvent y faire un dépôt ou un retrait ou bien un remboursement de crédit, si nos agences sont déjà fermées, entre autres. Il s'agit d'un service digitalisé ", a expliqué Romuald Andriamarosolo, le Directeur général de la SMMEC, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dernièrement à son siège à Ampasanimalo.

Éducation financière. Ce réseau d'institution de micro-finance se démarque également de ses pairs par sa capacité de risque en matière d'octroi de financement à toutes les catégories de personnes. On peut citer, entre autres, les agriculteurs, les éleveurs, les collecteurs de produits agricoles, les artisans, les gens qui pratiquent une profession libérale et les salariés, ainsi que les Petites et Moyennes Entreprises (PME) opérant dans divers secteurs d'activité.

" Nous offrons également un crédit plafonné à 300 millions Ar, selon les projets présentés par les promoteurs. En outre, nous discutons d'un commun accord avec le demandeur de financement, son mode de paiement et le calendrier de remboursement, selon ses moyens, d'autant plus que le taux d'intérêt appliqué est plus compétitif. Nous promouvons en même temps l'éducation financière à nos clients surtout en matière de gestion de financement et de constitution d'épargne.

La prise en charge médicale à hauteur de 60% des clients ainsi que de leurs familles respectives en cas de maladie, n'est pas en reste, grâce à la mise en place de la Mutuelle de Santé Harena qui a maintenant plus de 10 ans d'existence. Jusqu'à présent, nos encours de crédit s'élèvent à plus de 99 milliards Ar. L'épargne déposée par nos clients porte également à peu près la même valeur ", a-t-il poursuivi.

Faire connaître le rebranding. Il est à noter que SMMEC veut célébrer son 20e anniversaire à Analamanga, après des manifestations grandioses dans les régions Boeny, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana et SOFIA. " Un carnaval sera ainsi organisé ce jour dans plusieurs endroits. Diverses animations suivies de distributions de lots, auront en même temps lieu avec la participation de nombreux artistes comme Rajao, Pasitera, Barron et Rado Roméo.

Une conférence-débat pour les PME se tiendra également au niveau de chaque agence de SMMEC à Analamanga. Les festivités seront clôturées par un grand événement de remise de médailles à nos 121 collaborateurs. L'objectif vise à faire connaître au grand public notre rebranding en SMMEC. Ces manifestations se poursuivront dans d'autres régions comme Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Anosy, Androy et Betsiboka ", d'après toujours le Directeur général de cette entreprise.