Madagascar: Inclusion financière - Collaboration entre AccèsBanque et le programme Proparco

Seulement 29% des ménages malgaches ont accès aux services financiers formels et 3% ont accès à des crédits bancaires, selon la Banque mondiale. Pour soutenir l'accès à ces services, Proparco octroie une ligne de crédit équivalent à 5 millions d'euros à ABM.

Le manque d'accès au crédit constitue le troisième frein le plus important à la croissance économique de Madagascar, selon le Forum économique mondial qui décrit davantage les difficultés financières pour les entreprises depuis la crise de la Covid-19. S'affichant comme acteurs voulant soutenir l'inclusion financière responsable à Madagascar, l'Union européenne et la France ont noué un partenariat avec AccèsBanque Madagascar (ABM), à travers le programme Proparco.

Une ligne de crédit équivalent à 5 millions d'euros a été octroyée à la banque malgache et sera garantie par le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), bras financier du Plan d'investissement extérieur de l'Union européenne et outil de soutien au secteur privé, mis en œuvre par Proparco.

Couverture de risques. Outre cette ligne de crédit, le programme prévoit également une facilité EFSD (EU Market Creation Facility - Pricing Component) allouée à TCX (The Currency Exchange Fund), un fonds de mutualisation des risques de change, actif sur les monnaies des économies émergentes et en développement, et permet de diminuer le coût de la couverture de change.

Pour les signataires de la convention de partenariat, l'inclusion financière des populations malgaches est une des priorités, pour garantir une croissance inclusive et durable dans le pays. Pour ABM, la contribution au soutien des ménages a été entreprise depuis 2006, avec une offre qui comporte une forte orientation entrepreneuriale. En effet, elle cible et facilite le financement des PME et des micro-entreprises, et contribue à la création d'un bassin d'emplois dans la Grande île.

Dans ce cadre, la banque mise sur l'innovation et la diversification de ses offres, notamment grâce à la digitalisation et le renforcement de l'accessibilité aux services financiers. Selon les explications, la facilité de l'Union européenne dont bénéficie le fonds TCX permettra de diminuer le coût de couverture, au bénéfice final de l'emprunteur, AccèsBanque Madagascar. TCX propose des produits dérivés à ses contreparties, dont Proparco, afin de couvrir les écarts de change et de taux d'intérêt inhérents à leurs financements en monnaie locale. Cette opération participe également à l'initiative française Choose Africa, lancée par le Groupe AFD en mars 2019.

Financement responsable. L'outil de garantie FEDD, (Fonds européen pour le développement durable ou EFSD en anglais), pour lequel Proparco met en œuvre un programme, permet de renforcer l'accès au financement dans les pays émergents, favorisant ainsi une croissance inclusive et durable. Selon Djalal Khimdjee, directeur général délégué de Proparco, cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie du programme, qui est d'encourager le développement de la microfinance responsable et de soutenir les Petites et Moyennes Entreprises (PME), dans les pays émergents.

Selon lui, la garantie EFSD permet à Proparco, avec l'Union européenne, de soutenir l'acteur clé, ABM, et ainsi renforcer le tissu économique malgache. Pour sa part, Mikhail Velichko, DG d'ABM a mis en avant la volonté de sa banque de favoriser le développement et la croissance des ménages malgaches. " Élargir l'impact de la banque est un axe primordial, en cohérence avec nos valeurs : la non-discrimination et la responsabilité sociétale.

Les actions et les déploiements stratégiques effectués, surtout depuis la crise de la Covid-19, visent à permettre à un maximum de clients et de bénéficiaires, de garder leurs emplois, de maintenir et de développer leurs business et le plus important, de vivre décemment. L'accès à ce fonds est une opportunité exceptionnelle permettant à la banque de participer à une inclusion financière responsable et bienveillante ", a-t-il déclaré.

Présentation. Ce soir, une cérémonie post-signature de la convention entre Proparco et ABM se tiendra dans les locaux de l'Agence Française de Développement à Ambohijatovo, durant laquelle les parties prenantes présenteront le partenariat aux médias. Pour la délégation de l'Union européenne à Madagascar, l'objectif est de soutenir les entreprises à Madagascar et d'augmenter les investissements pour le développement.

Selon Demba Tandia, vice-président de TCX, l'instrument de couverture permet aux investisseurs tels que Proparco de proposer des financements à Madagascar et dans quinze autres pays d'Afrique sub-saharienne, à des conditions favorables tout en évitant d'exposer les emprunteurs locaux au risque de change. En effet, le programme souhaite stimuler les financements en monnaie locale et viser au maintien de la stabilité financière, particulièrement en cette période de volatilité accrue et de pression sur les devises des pays en développement.