Congo-Kinshasa: Les Évêques appellent les fidèles à la sérénité et à la patience face au report de la visite papale

Kinshasa — "Nous vous recommandons de rester sereins dans l'espérance, d'être patients malgré les inconvénients du report de la visite papale et de rester fidèles dans la prière (Rm 12,12) ; car rien n'est impossible à Dieu (Lc 1,37)".

C'est le message que les Évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) lancent, le 13 juin, aux fidèles catholiques et aux femmes et hommes de bonne volonté, à l'occasion du report de la visite apostolique du Saint-Père, le Pape François.

Le message d'encouragement fait suite aux "réactions de regret qui expriment la douleur de savoir que le Pape souffre" ; un regret qui, selon les Évêques, montre que "le peuple congolais dans son ensemble aspire à la paix" et témoigne de l'amour que le peuple congolais porte au Pape, dont la préoccupation pour la République démocratique du Congo est élevée.

"Il nous demande de le pardonner pour le désagrément causé et nous invite à nous joindre à sa prière pour que Dieu lui accorde la grâce de la guérison et que cette visite ait lieu le plus rapidement possible", indiquent les Évêques, qui remercient et félicitent les autorités du pays "qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour préparer cette visite".

Le Pape François devait se rendre en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet 2022 et devait célébrer une messe le dimanche 3 juillet à Kinshasa. Et, comme pour "rattraper" ce grand rendez-vous manqué, une messe sera organisée dans les 48 diocèses de la République démocratique du Congo, "pour la paix et la réconciliation dans notre pays et pour invoquer la grâce divine pour la santé du Souverain Pontife".