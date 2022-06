Madagascar: Kalash à Madagascar - Un grand défi que l'organisateur entend relever

L'Empire Gasy Event (LGE) fera venir le rappeur Kalash à Madagascar pour un grand show au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina, le 9 juillet prochain. Pour cet organisateur d'évènements implanté en France, ce show constitue sa première organisation à Madagascar. Le premier responsable a levé un pan sur les coulisses de l'organisation du show.

" Nous organisons régulièrement des évènements et shows en France, notamment auprès des deux discothèques de l'Empire, mais faire venir Kalash à Madagascar reste un grand challenge puisque c'est notre premier concert international au pays ", explique Alendris Andriatomara, le premier responsable.

Le public malgache a été intégré dans le choix de l'artiste lors d'une étude faite au préalable. Outre les attentes du public, LGE a également considéré le parcours et le succès de Kalash, le rappeur français d'origine martiniquaise, qui est connu du public depuis les années 2010 grâce à ses tubes tels que " Moments gâchés ", " Tu le sais " ou " Taken "... .

Il vient de sortir son 6è album baptisé " Tombolo ", en mai dernier. L'opus comprend 21 morceaux de reggae, dancehall, rap ainsi que des lyrics conscients et des titres festifs. Un opus qui se démarque par diverses collaborations artistiques, notamment des featurings avec Damso, Fanny J, Wejdene ou encore l'artiste jamaïcain Bounty Killer.

Alendris Andriatomara reconnaît que l'organisation d'un spectacle d'envergure avec la participation d'un artiste international à Madagascar semble plus compliquée que les soirées en discothèque.

Les dépenses sont conséquentes, notamment pour le cachet de l'artiste et sa prise en charge d'autant plus que l'artiste sera accompagné de son staff. Ils seront tous pris en charge ainsi que toutes les personnes qui s'occuperont de lui ou qui contribueront au bon déroulement du spectacle. Toutefois, le soutien technique, matériel et financier des sponsors allège souvent les dépenses. Et lui d'assurer que son équipe et lui entendent bien relever ce défi et satisfaire le public.