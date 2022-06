Madagascar: Coopération - " Madagascar, un pôle vital de l'Océan Indien en matière de développement régional ", selon l'ambassadeur de l'Inde Abhay Kumar.

interview

Liens étroits

Les liens entre Madagascar et l'Inde sont plus forts que jamais. L'ambassadeur de l'Inde Abhay Kumar, 21ème diplomate à ce poste se réjouit de cette coopération qui place la Grande île dans un statut de " pôle vital de l'Océan Indien en matière de développement régional ". Interview.

Comment se portent les relations entre Madagascar et l'Inde ?

" Les relations entre l'Inde et Madagascar évoluent dans un sens positif " . La visite du président de la République indien Ram Nath Kovind en 2018 a marqué ces relations qui sont excellentes malgré l'éloignement géographique. La preuve, des autorités malgaches ont récemment visité l'Inde pour des séances de travail. Au mois d'avril dernier, le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato, s'est rendu en Inde pour participer au "Raisina Dialogue", une conférence organisée en Inde sur la géoéconomie et la géopolitique et qui visait à aborder les problèmes les plus difficiles auxquels est confrontée la communauté mondiale.

Le ministre malgache a également rencontré le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Subrahmanyam Jaishankar. On rappelle également que le ministre malgache de la Défense nationale a visité l'Inde. Madagascar a également participé au DefExpo qui est un évènement biennal phare du ministère de la Défense indien, présentant les systèmes terrestres, navals, aériens et de sécurité intérieure.

L'Inde est aussi très active en matière de coopération régionale au niveau de l'Océan Indien. Quelle est la place de Madagascar dans ce domaine ?

Effectivement, nous avons ce qu'on appelle " Security and Growth for all in the Region " (SAGAR) ou la Sécurité et la Croissance pour Tous dans la Région. Dans ce contexte, Madagascar est considéré non seulement comme un partenaire bilatéral important, mais également comme un pôle vital dans la vision maritime collaborative de l'Inde. Madagascar a une place importante à jouer en matière de développement régional et le gouvernement indien apporte son appui pour soutenir ce développement.

Par ailleurs, Madagascar a rejoint la Coalition of Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) dirigée par l'Inde. La Chambre de Commerce Inde Madagascar a également été créée pour renforcer davantage les relations commerciales entre les deux pays. Tout cela pour vous dire que les relations entre nos deux pays sont excellentes et elles sont appelées à se renforcer davantage. Concrètement, en matière d'échanges commerciaux par exemple, nous nous fixons comme objectif d'atteindre un volume d'échanges qui avoisinerait un milliard de dollar dans les cinq années à venir.

Quels sont les domaines d'intervention de la coopération indienne à Madagascar ?

Il y en a beaucoup. Mais ces derniers temps, en raison des dégâts provoqués par les intempéries, nous avons priorisé les aides humanitaires en répondant aux demandes du gouvernement malgache. Je peux citer, entre autres, une aide de 600 tonnes de riz dans le Nord, un don de 1 000 tonnes de riz pour soulager la souffrance des victimes de la sécheresse dans le Sud. Toujours au titre des aides humanitaires, nous allons bientôt octroyer à Madagascar un autre don de 5 000 tonnes de riz.

Comme je vous l'ai dit, la coopération indienne embrasse différents domaines et dans le cadre de la Journée mondiale de la bicyclette par exemple, nous avons annoncé un don de 15 000 bicyclettes dont une partie sera destinée aux enseignants. Dans le domaine de l'éducation justement, nous avons un programme de renforcement de capacités en matière de haute technologie et le gouvernement indien offre régulièrement des bourses d'étude aux étudiants malgaches. Dans le domaine de la santé, l'Inde est connue pour être la " pharmacie du monde " et nous avons approché des producteurs indiens et des importateurs malgaches pour rendre possible des importations de médicaments à bas prix à destination de Madagascar. Bientôt, des accords relatifs à la santé et à l'éducation seront signés.

Dans le domaine de l'information, l'ORTM et la chaîne publique indienne Prasar Bharati ont un accord d'échanges de programme. Dans le domaine énergétique, l'Inde participe au projet de la centrale solaire d'Ambatolampy et a aidé à la mise en place du centre de formation Solar Mama pour la construction de panneaux solaires qui aident les mères de famille à avoir des activités génératrices de revenus. Bref, autant de domaines dans lesquels le gouvernement indien apporte ses appuis pour le développement de Madagascar.