Madagascar: VBG - La Brigade féminine de proximité et la PMPM de Toliara dotées d'équipements

Des motos pour la Brigade féminine de proximité de Toliara, et des triporteurs et autres matériels informatiques pour la Police des mœurs et de la protection des Mineurs (PMPM).

Il s'agit de dons remis par l'UNFPA pour renforcer les capacités de la brigade féminine de proximité, afin de mener les interventions sur le terrain dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), ainsi que les activités de sensibilisation et d'information.

Ainsi, 10 deux-roues, 1 " Bajaj " et des matériels informatiques ont été remis, entrant dans le cadre d'un soutien aux initiatives de prévention et de lutte contre les VBG, d'une part, et le renforcement des capacités des forces de défenses et de sécurité à Toliara, d'autre part.

Rappelons que la Brigade féminine de proximité, mise en place en 2017 et active depuis 2019, a pour mission la prise en charge et l'orientation des victimes de VBG. La Brigade féminine de proximité de Toliara œuvre dans la prévention et la lutte contre les VBG notamment les cas de violence sexuelle en collaboration avec la PMPM et ce, à travers les séances de sensibilisation auprès des communautés, des établissements scolaires, des hôtels, bars et boites de nuit.

Des patrouilles de nuit permettent de surveiller ces endroits et éviter que les mineurs soient exposés aux risques de violences sexuelles. En matière de répression, les interventions de ces éléments de terrain ont permis d'appréhender des auteurs de viols et d'exploitations sexuelles. Pris en flagrant délit, ils ont été poursuivis en justice.