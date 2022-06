Madagascar: Lanceurs d'alerte - Une pétition pour l'adoption de la loi pour leurs protections

La situation des lanceurs d'alerte et des militants engagés pour la cause des droits humains et de la préservation de l'environnement interpelle les organisations internationales, mais surtout les Organisations Non Gouvernementales œuvrant à Madagascar à cause des incidents de ces dernières semaines.

" La persécution et les agressions à l'encontre des militants oeuvrant pour la protection de l'environnement ont atteint leur paroxysme la semaine dernière, avec l'assassinat prémédité et l'exécution sauvage de Henri Rakotoarisoa en raison de sa lutte de longue date en faveur de la protection du patrimoine forestier de sa région ", a d'ailleurs souligné le communiqué de Transparency International initiative Madagascar, hier.

Les observateurs déplorent les conditions que subissent les lanceurs d'alerte c'est-à-dire " les personnes qui, dans le contexte de leur relation de travail, révèlent ou signalent un état de fait mettant en lumière des comportements illicites ou dangereux qui constituent une menace pour l'homme, l'économie, la société, l'État ou l'environnement, c'est-à-dire pour le bien commun, l'intérêt général ", d'après la définition de l'Amnesty International France. Le cas de Jeannot Randriamanana étant le premier qui a provoqué des indignations sur la toile. " Il a été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Ayant été remis en liberté provisoire depuis le 10 mai 2022, Jeannot Randriamanana doit comparaître devant la Cour d'Appel de Fianarantsoa ce 14 juin ", poursuit le communiqué.

Pétition. Des situations qui illustrent que les lanceurs d'alerte sont en danger et leur sécurité devrait être une priorité à Madagascar. " À Madagascar, les DDH/Lanceurs d'alerte sont en péril. Ils sont systématiquement harcelés et poursuivis en justice, surtout lorsque leurs actions mettent en cause des personnalités politiques ou économiques influentes ", peut-on lire sur le site de Transparency International initiative Madagascar tout en continuant que " pour mettre fin à la terreur dans laquelle vivent les DDH/lanceurs d'alerte, et pour lutter contre le harcèlement judiciaire dont ils sont victimes, il est essentiel que Madagascar se dote d'une Loi pour la protection des DDH/Lanceurs d'alerte ".

Un avant-projet de loi est tout de même en gestation depuis 2018, avec diverses parties prenantes (HCDH, CNIDH, HCDDED, OSC, etc. Une pétition en faveur de l'adoption de ce dernier est d'ailleurs visible sur le site de l'ONG.