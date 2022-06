Afrique: "La gestion des déchets biomédicaux" Un problème au Gabon

Les questions préservation et d'assainissement de l'environnement sont une préoccupation à l'échelle planétaire. Au Gabon comme partout ailleurs, les solutions sont proposées aux pouvoirs publics pour la gestion efficace des déchets et la préservation de l'environnement. C'est ce qui sans doute, a motivé Cornelia Nina Koussou Lebougou a commettre l'ouvrage intitulé "Problématique de la gestion des déchets biomédicaux au Gabon".

Cornelia Nina Koussou Lebougou, est l'auteure de l'oeuvre intitulée "Problématique de la gestion des déchets biomédicaux au Gabon"}, parue aux éditions Les Productions Osée 4.6 en mars 2022. C'est une ouvre, qui selon elle, propose des solutions quant à la collecte, au stockage, au transport et au traitement des déchets biomédicaux dans les centres hospitaliers de la capitale gabonaise, et partant, pour les autres centres se trouvant à l'intérieur du pays.

Préoccupée par la dégradation de l'environnement et ses conséquences, l'auteure de cet ouvrage, appelle chaque citoyen à la prise de conscience pour un environnement assaini. Sensible et attachée aux valeurs d'un espace sain, Cornelia Nina Koussou Lebougou propose, suite à l'analyse des données sociologiques et des enquêtes de terrain qui ont mis en exergue les faiblesses de la gestion actuelle des déchets biomédicaux au Gabon, notamment dans les Centres hospitaliers universitaires et à la décharge publique des ordures de Mindoubé, une stratégie qui permettra d'aboutir à la mise en place d'une politique gouvernementale efficiente dans ce domaine.

Aussi, affirme t-elle, a la quatrième de couverture, que son ouvrage s'adresse aux décideurs politiques et aux gestionnaires des services hospitaliers ainsi qu'aux enseignants -chercheurs et aux étudiants en Sociologie.

Il faut préciser à des fins utiles que Cornelia Nina Koussou Lebougou est Sociologue-Environnementaliste. Elle est titulaire d'une Maitrise en Sociologie obtenue à l'Université Omar Bongo. Aussi, est-elle titulaire d'un DESS en Economie et Gestion Durable des Ressources Forestières et Environnementales, obtenu à l'Institut National des Sciences et des Gestions du Gabon. Elle est actuellement agent au ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du plan d'affectation des Terres.