Togo: Un état d'urgence sécuritaire dans les Savanes

Deux ans après le décret de l'état d'urgence sanitaire (en cours) instauré pour lutter contre le coronavirus, la région des savanes au nord du Togo, entre particulièrement dans un régime d'exception qui prévoit des mesures limitant la liberté d'aller et venir. Ceci dans le but de contenir la menace du terrorisme qui plane depuis novembre 2021 sur le Togo.

Dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, un post des forces de sécurité et de défense a été victime d'une attaque terroriste ayant fait au moins 8 morts dans le rang des éléments des forces armées togolaises dans la localité de Kpekpakandi dans la préfecture de Kpendjal. Cette attaque est la seconde du genre sauf que la première dans la même préfecture a été repoussée en novembre 2021.

Le gouvernement togolais, réuni ce lundi 13 juin 2022 en conseil des ministres sous la présidence de Faure Gnassingbé, a examiné et adopté un projet de décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans les Savanes.

bLe conseil justifie cette importante décision par le devoir de "créer un environnement et les conditions propices aux mesures administratives et opérationnelles nécessaires à la bonne conduite des opérations militaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans cette région.

" L'instauration de ce modèle de l'état d'urgence, poursuit le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres, "renforcera la célérité de la prise de décision et facilitera une meilleure agilité des services publics et des forces de défense et de sécurité".

C'est sans doute un nouveau coup de massue pour les habitants de cette région de voir à nouveau la libre circulation des personnes et des biens restreinte après que la COVID cède peu à peu place à la vie normale, cependant les récents événements prouvent que ça vaut la peine de interpellent la protection de cette territoire du Togo et de ses citoyens.