Togo: L'ingénieur Edem Adjamagbo fixe de nouveaux objectifs pour Semoa Group

Dans un monde en pleine mutation numérique, la digitalisation est devenue un réel enjeu stratégique et économique pour toutes les entreprises. Edem Adjamagbo, l'Ingénieur en informatique décisionnelle a profité de l'évolution des technologies financières dans le monde pour mettre son expertise au service du développement au Togo et sur le continent. Il revient avec de nouvelles ambitions.

CEO de la Fintech Semoa Group, le jeune entrepreneur togolais, Edem Adjamagbo, est depuis près de cinq ans, quasi-incontournable dans le domaine de la Fintech en Afrique grâce à un travail acharné et passionnant.

A travers sa start-up qui crée et déploie des solutions à destination des particuliers et des entreprises en matière de paiement et d'accès à des services dématérialisés, l'ex-consultant en business intelligence chez Sopra Steria, a reçu plusieurs distinctions dont le prix de l'entrepreneur de la diaspora et celui du Fintech Africa of the Year en 2018.

Ce qu'ambitionne désormais le togolais pour son entreprise est d'abord " digitaliser le cash et booster l'e-commerce sur un continent en pleine mutation numérique ", puis " se positionner comme une alternative à la carte bancaire et au mobile money ". Semoa a d'ailleurs récemment lancé une solution de billetterie événementielle via ses plateformes YEM et WhatsApp Dédé, laquelle solution a été utilisée le 3 juin 2022, lors de la rencontre entre le Togo et l'Eswatini lors de la première journée des éliminatoires CAN 2023.

Bien avant le 3 juin, le Groupe a signé En mars 2022, un accord avec Orabank consistant à déployer le WhatsApp Banking pour toutes les filiales d'Oragroup. A l'instar d'Oragroup, plusieurs entreprises ont bénéficié de l'expertise d'Edem Adjamagbo et sa jeune équipe. Il s'agit entre autres de Gozem, Ecobank, Moov Africa, BMCE Capital, Cofina et RMO Job Center pour ne citer que celles-ci.