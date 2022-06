Afrique du Nord: Dakhla/Initiative des religions unies - Les participants saluent le rôle du pays dans la promotion du vivre-ensemble

Dakhla — Les participants à la 17éme rencontre de l'initiative des religions unies (URI) pour la région du Moyen orient et l'Afrique du Nord (MENA), tenu du 10 au 12 juin à Dakhla, ont salué le rôle du Maroc dans la promotion des valeurs de vivre-ensemble entre les adeptes de toutes les religions.

Dans la "Déclaration de Dakhla" sanctionnant les travaux de cette rencontre internationale tenue sous le thème "La lutte contre l'extrémisme violent à travers le dialogue religieux", les intervenants ont mis en exergue la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la diffusion d'un islam modéré et de juste milieu dans le continent africain, à travers la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.

A cet égard, les participants ont également loué le rôle du Feu SM Mohammed V dans la protection de la communauté juive au Maroc.

Compte tenu de l'intérêt porté par le Royaume au dialogue interreligieux et à la diffusion des valeurs de tolérance et de vivre-ensemble, les participants ont plaidé pour l'ouverture d'un bureau représentatif favorisant la coordination des actions de l'initiative des religions unies pour la région MENA au Maroc.

Les panélistes ont aussi mis l'accent sur la poursuite de l'action en faveur de la consécration des valeurs de paix et de justice, l'établissement des ponts entre les différences religieuses et culturelles et la promotion de l'action commune au profit de leurs communautés et les citoyens de par le monde.

A cette occasion, ils ont réitéré leur engagement à faire de la promotion des droits humains leur cheval de bataille, en respectant la charte et les principes de l'initiative des religions unies, en vue de promouvoir une coopération interreligieuse quotidienne et durable.

Cette rencontre a permis aux participants de débattre de thématiques se rapportant au rôle des jeunes dans la prévention contre l'extrémisme violent et de l'éducation dans le renforcement de la résilience sociétale et la prévention contre l'extrémisme et le terrorisme, ainsi que les facteurs liés à l'extrémisme violent et les pratiques liées à la prévention contre ce fléau, note la Déclaration.

Au programme de cette 17éme rencontre internationale figurent des sessions de dialogue, de débat et de partage d'expériences, avec la participation d'une soixantaine de participants de la région MENA, en plus de représentants de l'Initiative d'Europe, d'Afrique et des États-Unis et une pléiade d'expert intéressé par la prévention de l'extrémisme violent et le dialogue interreligieux.

L'initiative des religions unies, dont le siège se trouve à San Francisco, figure parmi les principales organisations mondiales pour le dialogue des religions. Elle dispose de représentants officiels au sein des Nations Unies et de l'Union africaine.