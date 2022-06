Cote d'Ivoire: District Autonome du Sassandra-Marahoué - Le ministre-gouverneur échange avec les autorités locales

Un corps-à-corps pour expliquer sa mission. Nommé le 18 juin 2021 ministre-gouverneur du District autonome du Sassandra-Marahoué, par décret n° 2021-316 du 18 juin 2021, Mathieu Babaud Darret est arrivé à Bouaflé, une de ses zones de compétences, le 10 juin dernier. Dans la capitale de la Marahoué, la population lui a réservé un accueil chaleureux à la salle de réunion de la préfecture de Bouaflé.

Il s'agit, a-t-il expliqué, d'une réunion de prise de contact avec le corps préfectoral, les élus, les cadres, les directeurs et chefs de services, les guides religieux, les chefs traditionnels et de communautés et les leaders de la jeunesse.

" La présente rencontre est une prise de contact. Nous aurons plusieurs autres rencontres au cours desquelles nous approfondirons nos réflexions sur les sujets portant sur l'exercice de notre mission. Nous tiendrons compte des préoccupations et suggestions qui seront faites, dans le but de nous permettre d'accomplir cette mission comme il se doit. Les populations attendent beaucoup de nous ", a déclaré Babaud Darret.

Gonbagui Gueu Georges, préfet de région et préfet du département de Bouaflé, a traduit toute leur reconnaissance au chef de l'Etat pour la confiance qu'il place en eux. " Pour une Côte d'Ivoire ancrée dans le développement, en vue de l'émergence, le Premier ministre a insisté sur le rôle que chacun des ministres-gouverneurs doit jouer pour la promotion de nos districts respectifs " , a-t-il déclaré. Selon lui, il incombe à chacun d'eux de tout mettre en œuvre pour exploiter toutes les potentialités de la région, de sorte à offrir aux populations de meilleures conditions de vie, par la mise à disposition des services sociaux de base.

Le district du Sassandra-Marahoué a pour chef-lieu la ville de Daloa. Ce district s'étend au centre-ouest du pays et comprend les régions du Haut-Sassandra (à l'ouest) et de la Marahoué (à l'est). Il fait frontière, au nord, par le district du Woroba; à l'est avec le district de la Vallée du Bandama, le district des Lacs et le district autonome de Yamoussoukro; au sud avec le Gôh-Djiboua et le Bas-Sassandra et à l'ouest avec le district des Montagnes. Sa population était estimée à 2 293 304 en 2014 principalement concentrée dans et autour des agglomérations.