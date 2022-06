Afrique du Nord: JM-Oran-2022 - "Je présage personnellement un grand succès à la 19e édition"

Alger — L'ex-président du Comité International des Jeux méditerranéens (CIJM), l'Algérien Amar Addadi prédit un franc succès à la 19e édition des Joutes qu'abritera la ville d'Oran pendant douze jours (25 juin-6 juillet).

Dans un entretien accordé à l'APS, Amar Addadi s'est d'abord réjoui que les JM accostent pour la 2e fois en Algérie. "Comme tout Algérien, j'avais accueilli avec un sentiment de satisfaction, la désignation en 2015 (au cours de son 3e mandat à la tête du CIJM, ndlr) de la ville d'Oran comme ville hôte. Et évidemment, pour ces joutes, je présage personnellement un grand succès qui rehaussera l'image du pays, tout en constituant un investissement d'avenir pour les prochaines générations", a t-il prédit.

La mission de l'Algérien à la tête du CIJM s'est achevée l'année dernière (2021), après 34 ans de louables services dont 18 passées au sommet de l'instance. Mais, la coïncidence a fait qu'il quitte sa mission avec des JM organisés dans son pays. "Evidemment, c'est pour moi, une heureuse coïncidence que d'achever ma mission à la tête du CIJM en beauté", a souligné M. Addadi.

Toutefois, cette consécration est aussi "inscrite, en pareil cas, davantage au crédit des autorités qui ont eu le mérite de souscrire à l'organisation de ce grand évènement sportif international", a tenu à préciser, Addadi, proposé pour le poste de président d'honneur du CIJM, par son successeur.

Durant son parcours qui se mesure à 34 années d'activités au service du CIJM, dont 18 années en qualité de président de cette instance, l'Algérien estime avoir accompli convenablement sa mission, avec le soutien de ses collègues, puisque "beaucoup de belles choses ont été réalisées, à travers les nombreux défis ayant jalonné l'activité du CIJM".

"Assurer la continuité des JM, lancer les JM de Plage, parfaire l'appareil d'administration et de gestion, développer les moyens d'information et communication, animer un programme de coopération et d'aide en direction des Comités Olympiques qui en ont le plus besoin, etc... ", sont entre autres, les projets réussis durant son parcours à la tête du comité.

"J'ai vécu, au CIJM, une formidable expérience humaine, riche en enseignements, au cours de laquelle j'ai pu contribuer à hisser les JM et le CIJM à une dimension supérieure. Et j'ose espérer, qu'au-delà de mon aura personnelle et la crédibilité des services rendus, c'est l'image de mon pays qui s'en trouve rehaussée", a souligné Amar Addadi.

Tout en souhaitant que la représentation algérienne au sein des instances sportives internationales, puisse connaitre une même longévité, Amar Addadi se permet de mettre l'accent sur la nature des exigences. "Nos postulants doivent répondre au profil de compétence, et s'engager avec détermination. La participation au sein des instances internationales ne peut s'accommoder d'une simple figuration. Il y a également le facteur important de la stabilité de représentation", a t-il insisté.

Et d'estimer que "la valse des représentants algériens à l'échelle internationale, au gré des renouvellements de nos structures sportives nationales, est contre-productive. C'est en rencontrant et en échangeant régulièrement avec les mêmes personnes, que les interlocuteurs à l'étranger, vous créditent de leur considération, de leur confiance, ou de la reconnaissance de votre mérite".

Il y a lieu de rappeler que l'intégration du président du CIJM, Amar Addadi au sein de l'instance méditerranéenne remonte à 1987 juste après les JM de Lattaquié, où il avait été sollicité pour activer en tant que simple membre de la commission Technique.

Dix ans après (à Bari), il devient président de cette commission, tout en pilotant les commissions Ad Hoc et d'évaluation des candidatures à l'organisation des Jeux et celle de la Coordination avec les COJM.