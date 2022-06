Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Le festival Sauti za busara célèbre le pluralisme culturel

Les organisateurs du festival de musique d'Afrique (Sauti za Busara) invitent les artistes ou groupes dirigés par des femmes, les jeunes talents, nouveaux et émergents, ceux qui font la musique véhiculant des messages positifs, pertinents et utiles à la société, à postuler avant le 31 juillet prochain. L'événement se tiendra du 9 au 12 février 2023 à Stone Town, Zanzibar, en Tanzanie.

Pour participer, les artistes doivent créer un profil Music in Africa et l'envoyer avec le formulaire de candidature. Les pièces à soumettre doivent être clairement étiquetées et téléchargées via WeTransfer, Dropbox ou Google Drive, avec le ou les liens collés dans les champs du formulaire. Des éléments à fournir : dernière version audio (MP3) (maximum deux chansons), dernière vidéo (MP4) de la performance en direct (maximum deux clips), deux photos promotionnelles (haute résolution), plan de scène et fiche technique (si disponible). Les envoyer à l'adresse suivante : www.busaramusic.org

Sauti za Busara est un festival de musique africaine ouvert aux publics locaux, régionaux et internationaux. C'est une musique unique à l'identité culturelle liée à l'Afrique, au monde arabe et à l'océan Indien, une musique jouée 100% live. Il développe les compétences, les opportunités pour les acteurs de l'industrie de la musique et renforce le réseautage régional ainsi qu' international pour les artistes.

Le festival se tient chaque année à Zanzibar et célèbre la diversité culturelle. Il est organisé par Busara Promotions, une organisation non gouvernementale à but non lucratif. L'événement se déroule sur trois scènes pendant quatre jours. Le Sauti za Busara présente une musique unique et diversifiée du continent africain et de la diaspora. Plusieurs pays participent à ce rendez-vous culturel, notamment le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Congo, la Guinée, Tanzanie et bien d'autres.

Les organisateurs couvriront les dépenses des artistes sélectionnés, plus un membre de l'équipe. Par ailleurs, les artistes de l'extérieur de la région sont généralement tenus de trouver leurs propres sponsors de voyage. Les candidats seront informés des résultats avant septembre 2022.